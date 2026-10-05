El cronograma y horarios de Colapinto en el GP de Singapur de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de Singapur, correspondiente a la decimoséptima fecha del campeonato de Fórmula 1.

Este Gran Premio se llevará a cabo en el Circuito Urbano Marina Bay, que cuenta con 23 curvas y una extensión de 5,065 kilómetros, y tendrá carrera sprint.

La actividad en Singapur comenzará el viernes con la primera y única práctica libre del fin de semana, que está programada para las 5:30 de la madrugada, mientras que a las 9:30 de la mañana será la clasificación para la carrera sprint.

El sábado los fanáticos de Colapinto y de la Fórmula 1 tendrán que volver a poner la alarma, ya que la carrera sprint está programada para las 6 de la mañana, mientras que la clasificación para la carrera principal será solo unas horas después, a las 10.

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Finalmente, el domingo finalizará la actividad en el GP de Singapur con la carrera principal, que iniciará a las 9 de la mañana, en caso de que el clima lo permita.

Colapinto viene de tener una discreta actuación en el GP de Bahréin, que se llevó a cabo en Malasia debido a la guerra en Medio Oriente, donde finalizó en el decimotercer puesto tras largar en la penúltima posición por las sanciones que arrastraba.

El ganador de dicha carrera fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien consiguió su primera victoria en la temporada, mientras que en la segunda posición finalizó el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que ya olfatea el título.

¡Lo que se viene!

El cronograma y horarios de actividades correspondientes al GP de Singapur de Fórmula 1:

Viernes 9

Práctica libre a las 5:30

Clasificación para la carrera sprint a las 9:30

Sábado 10

Carrera sprint a las 6

Clasificación para la carrera principal a las 10

Domingo 11

Carrera a las 9