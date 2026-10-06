Lorenzetti y Márquez, entre los 16 mejores del mundo en gimnasia aeróbica

La dupla bahiense Giuliana Lorenzetti y Lionel Iván Márquez vivió una experiencia inolvidable al representar a la Argentina en el Campeonato Mundial de Gimnasia Aeróbica 2026, que se desarrolló en Pamplona, España.

Los jóvenes deportistas compitieron en la categoría Pareja Mixta y finalizaron en el 16° puesto del mundo, en un certamen que reunió a más de mil gimnastas provenientes de 38 países.

La participación mundialista significó un nuevo paso en el crecimiento deportivo de la pareja, que durante 2026 logró resultados destacados tanto a nivel nacional como internacional.

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Cabe resaltar que Lorenzetti y Márquez se consagraron previamente campeones nacionales en Mendoza, resultado que les permitió obtener la clasificación para representar a la Selección Argentina en el Campeonato Sudamericano, el Panamericano y el Mundial de Pamplona.

En julio, la dupla tuvo otra actuación sobresaliente en el Campeonato Sudamericano, realizado en el CeNARD de Buenos Aires. Allí se consagraron campeones en la categoría Pareja Mixta Junior, después de liderar la etapa clasificatoria con una puntuación de 15.500.

En la final volvieron a destacarse y alcanzaron una nota de 16.400 puntos, producto de 7.600 en Artístico, 6.000 en Ejecución y 1.900 en Dificultad, para quedarse con la medalla de oro.

Entre los mejores del mundo

Con ese antecedente llegaron a Pamplona para afrontar el desafío más importante de la temporada. Frente a representantes de 38 países y a buena parte de la elite internacional de la disciplina, los bahienses completaron su participación mundialista en el 16° lugar.

El resultado representa un nuevo hito para dos jóvenes que vienen construyendo una trayectoria ascendente en la gimnasia aeróbica deportiva.

Lorenzetti y Márquez entrenan juntos en el Gimnasio Active de Bahía Blanca bajo la preparación de su equipo técnico local, y este Mundial les permitió sumar una valiosa experiencia frente a los mejores exponentes de la disciplina a nivel internacional.

Los ocho finalistas de Pareja Mixta

1) Grigorii Shikhaleev / Daria Elashvili (World Gymnastics 2), 19.700 puntos.

2) Vladimir Dolmatov / Madina Mustafayeva (Azerbaiyán), 19.600 puntos.

3) Lucrezia Rexhepi / Matteo Falera (Italia), 19.600 puntos.

4) Ayse Onbasi / Can Dervis (Turquía), 19.550 puntos.

5) Lola Lawrence / Eric Deli (Gran Bretaña), 19.500 puntos.

6) Danila Kudinov / Sofiia Iasnitskaia (World Gymnastics 2), 19.350 puntos.

7) Huang Zheng / Zhang Qingzhou (China), 19.000 puntos.

8) Anastasiia Kurashvili / Stanislav Halaida (Ucrania), 18.950 puntos.