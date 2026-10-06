Insólito: se infartó en un partido, la puerta de la ambulancia no abrió y sus compañeros lo salvaron

Sucedió en el fútbol amateur de Neuquén y fue dramático. Jorge Angel Crespo, jugador de La Banda de Judiciales, que participa en el torneo Don Pedro, sufrió un infarto mientras su equipo jugaba en el predio Cubito.

Cayó al piso, empezó a convulsionar y enseguida se llamó a la ambulancia que presta servicio en el mismo complejo, aunque cuando lo fueron a “cargar” para trasladarlo a un hospital cercano, la puerta de la unidad sanitaria no abrió. Se rompió la cerradura y quedó trabada.

Una enfermera que se encontraba en el lugar comenzó inmediatamente con las maniobras de RCP, mientras se intentaba preparar un traslado que nunca se concretó. Debido a la gravedad de la situación y al momento de tensión, sus compañeros decidieron subirlo a una camioneta y llevarlo hasta el Hospital Bouquet Roldán.

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Posteriormente, el futbolista habría sufrido otros dos paros cardíacos y actualmente permanece internado en terapia intensiva del nosocomio de la capital Neuquina.

Más allá de la evolución del paciente, que hoy es lo verdaderamente importante, lo sucedido deja una pregunta inevitable:

¿Cómo puede un servicio destinado a responder ante una emergencia tener una ambulancia cuya puerta no puede abrirse justamente cuando hay que salvar una vida?

¿Qué pasó con la puerta de la ambulancia? Según los presentes, la ambulancia apostada en el lugar presentó una falla que impedía abrir la puerta trasera. Ante la urgencia, integrantes de su equipo subieron al futbolista a la caja de una camioneta particular y lo llevaron al hospital.

Más tarde, fuentes sanitarias indicaron que la empresa responsable del servicio contaba con tres ambulancias y que las habilitaciones de las unidades estaban vencidas desde junio. Dos podrían completar la renovación, mientras que otra, anterior a 2015, no estaría en condiciones de hacerlo.

Según la organización del torneo, el servicio no había sido contratado directamente por el certamen, sino por la administración del predio. “Nosotros mandamos a nuestro personal de primeros auxilios, que incluye a la enfermera que intervino, pero el dueño del lugar hizo la contratación”, afirmaron.

La Resolución 885/05 establece las normas para habilitar y controlar ambulancias privadas. Ante una posible infracción, puede presentarse una denuncia ante la Dirección de Fiscalización Sanitaria. Las sanciones previstas incluyen apercibimiento, multa, suspensión o baja definitiva.

Qué controles médicos se realizan en el torneo: la organización también solicita una ficha médica a los jugadores y busca fomentar controles de salud efectivos. Durante la jornada, un gazebo del centro de salud de la zona realizó chequeos en el predio.

“Una ficha médica la puede llenar cualquiera. Lo que nosotros hacemos es fomentar que la gente se haga fehacientemente el control”, explicaron desde la organización.