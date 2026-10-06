Cristiano Ronaldo contó su versión del conflicto con el DT de Portugal y confirmó que no se retirará de su selección

Cristiano Ronaldo emitió un extenso comunicado a través de sus redes sociales donde decidió contar su versión sobre el conflicto que terminó con su salida de la concentración de Portugal. Además, criticó a su entrenador Jorge Jesús y afirmó que no se retirará de la selección nacional.

El miércoles pasado, el delantero portugués sorprendió al mundo al tomar esta decisión después de discutir con el técnico. Según contó el jugador de Al-Nassr en esta carta, Jorge Jesús habría faltado a su palabra.

Todo comenzó cuando se enteró de que iba a ser suplente ante Dinamarca, luego de haber estado en el banco ante Noruega. En ese momento, el técnico le habría explicado que jugaría el primer y el último partido de la convocatoria y que tendría entre tres y cuatro cambios por encuentro para cuidar su estado físico.

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Incluso le había propuesto que no viajara a Noruega y Dinamarca y que permaneciera en Portugal hasta reincorporarse para el siguiente compromiso. Sin embargo, Ronaldo rechazó esa posibilidad porque consideró que no era un buen ejemplo para el resto del plantel.

El conflicto aumentó el día del partido ante Noruega. Ronaldo contó que, durante el almuerzo, un asistente le comunicó que el entrenador quería hablar con él y le preguntó si estaba dispuesto a jugar 30 minutos. Aunque esa participación no estaba contemplada en su plan de recuperación, aceptó la propuesta.

Sin embargo, el portugués aseguró que finalmente nunca ingresó al campo de juego. “Calenté desde el descanso, vi pasar los minutos y no me llamaron. El entrenador había roto su palabra”, sostuvo en el comunicado.

Después de ese episodio, Ronaldo mantuvo una reunión con el entrenador y con Simão Coutinho, director deportivo del Al Nassr, quien había seguido las conversaciones previas. El delantero afirmó que llegaron a un acuerdo para cerrar el conflicto: el técnico debía explicar públicamente que había sido él quien propuso el plan y reconocer que había sido un error hacer calentar al futbolista para finalmente no utilizarlo.

Pero, según la versión del futbolista, eso tampoco ocurrió. El portugués aseguró que durante la conferencia de prensa el entrenador tuvo una actitud completamente diferente a la que había mostrado en privado y que percibió “expresiones y agresividad” que consideró injustificadas.

En el comunicado, además, reprodujo las declaraciones que, según afirmó, había acordado previamente con el entrenador para que dijera ante la prensa. Allí se reconocía que el plan para el delantero había sido elaborado por el propio técnico y que Cristiano nunca había cuestionado sus decisiones. También admitía que había cometido un error al hacerlo calentar para luego no ingresarlo e incluso llegó a compararse con Pelé y Maradona.

Para Cristiano, ese episodio fue el punto de quiebre. “Era la segunda vez que rompía su palabra”, afirmó. Por eso decidió abandonar el campo de entrenamiento antes de que pudiera producirse una nueva promesa incumplida.

El capitán de Portugal también asumió parte de la responsabilidad por su decisión. Se disculpó con sus compañeros por haber abandonado la concentración y reconoció que no debería haberlo hecho, aunque sostuvo que había perdido la confianza en la palabra del entrenador.

En su reglamento, la Federación Portuguesa de Fútbol estipula una sanción a los jugadores que tomen la misma actitud que tuvo Cristiano Ronaldo. Lejos de pedir que se reduzca una eventual sanción, el crack portugués sorprendió al reclamar que se aplique el castigo correspondiente. “No soy un jugador cualquiera; soy el capitán del equipo, y eso es un factor agravante”, sostuvo.

Por último, el delantero habló sobre los rumores acerca de una posible despedida de la selección, pero dejó en claro que su prioridad continúa siendo competir.

En ese sentido, el portugués aseguró que, si se encuentra en buenas condiciones físicas y continúa jugando y marcando goles para su club, estará disponible para regresar a la Selección una vez que cumpla la sanción. “Estaré disponible, como siempre lo he estado, para competir y ganar con nuestra Selección Nacional”, afirmó.

Ronaldo recordó incluso el momento en el que murió su padre y explicó que decidió permanecer junto al seleccionado para disputar el partido que tenía por delante. “Hice por el país lo que nunca haría por ningún club”, concluyó.

Las frases que acordó el DT de Portugal con Cristiano Ronaldo para decir ante la prensa

“Creo que es importante, también porque es la verdad, aclarar algunas cosas antes de hablar de Dinamarca:

1. Yo mismo, y nadie más, propuse a Cristiano un plan para él esta temporada deportiva con la Selección. Fue una conversación larga y muy buena.

2. Sé cuánto vive y ama la selección nacional y el peso que tiene en el mundo, y aún más el peso y la influencia positiva que ha tenido en la selección nacional durante 24 años consecutivos.

3. El plan que le propuse a Cristiano fue aceptado.

4. Nunca cuestionó mis decisiones. Fue ejemplar, leal y profesional.

5. El partido en Noruega no formaba parte del plan que tracé para él. Sin embargo, sentí que había logrado recuperarse físicamente del primer partido y le advertí que podría tener que usarlo. Cristiano estuvo de acuerdo.

6. Cometí un error al poner a calentar a alguien de la estatura de Pelé o Maradona y luego no hacerlo entrar en el juego. Si fuera hoy no lo haría.

7. Para cerrar el tema: quiero a Cristiano en la Selección. De hecho, no lo quiero un poco, lo quiero mucho. Afortunadamente él también cree en mí. Creyó en Al Nassr y aquí también lo hace.

8. Sobre no saludar a los aficionados. Ya hemos hablado de eso. Alguien que ha jugado más de 230 partidos con la selección nacional no recibe lecciones de mí sobre el amor por Portugal. Fue un momento de frustración que no borra nada. Es el jugador que da más autógrafos, se toma más selfies y muestra más afecto a los aficionados. No inventemos problemas donde no los hay. Cuando no estamos felices reaccionamos. Eso fue todo. (TN)