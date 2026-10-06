Desde Brasil, con amor: las cartas de Ronaldinho y Neymar para Messi

Ronaldinho y Neymar Jr. le dedicaron dos sentidos posteos a Lionel Messi, antes de que el rosarino juegue su último partido con la Selección Argentina ante Benín en el Monumental.

Los cracks brasileños publicaron en sus cuentas de Instagram, mostrando amor, respeto y admiración hacia el rosarino.

*La carta de Ronaldinho

"Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día hermano! Nos hiciste sonreír y disfrutar tanto del fútbol!!! Tu nombre está en la historia de tu país, de todo el mundo... Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir nuestro sueño de infancia, representar a toda nuestra nación y ser campeones del mundo!!!! Lo diste todo por tu selección y por tu país... Te entiendo perfectamente y sé que todo lo relacionado con la familia nos hace replantearnos las cosas... Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor, hoy y siempre", puso Dinho.

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*La carta de Ney

"Los que aman el fútbol se han aprovechado de ti a lo largo de los años...

Hoy es tu último partido con la camiseta de tu equipo, desde tu país, y espero que disfrutes cada segundo, y que todos los homenajes de hoy te hagan feliz.

No es sólo Argentina que te lo agradece, el mundo te agradece todo lo que hiciste por el fútbol.

Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y aún más hacer historia a tu lado.

GRACIAS".