Scaloni contó qué le dijo a Messi antes de la despedida y delante de todo el grupo

Lionel Scaloni brindó una breve conferencia, tras la victoria de la Selección ante Benín, en el partido que marcó la despedida de Lionel Messi del combinado nacional.

Tras el 3 a 0 en el Monumental, con goles de Nicolás Otamendi, Nicolás Paz y el propio Messi, el DT enfocó gran parte de su charla en el rosarino.

"Un día muy emotivo y a su vez triste: porque no va a jugar más con esta camiseta. Agradecimiento eterno por todo lo que nos ha dado, por haber defendido esta camiseta como el que más. Para mí fue un sueño haberlo dirigido, es la realidad. Se lo dije hoy a él adelante de todos, con la poca energía que tenía para decirlo. Creo que cualquier argentino hubiera dicho lo mismo y ha sido un sueño, lo pude hacer realidad y en ningún momento de mi vida me puse a pensar que iba a ser entrenador de él: el mejor futbolista de la historia. Tiene merecido todo. Ha sido el mejor en 20 años de carrera y todavía lo sigue siendo. Le agradecemos infinitamente de darnos la posibilidad de poder estar con él. No verlo más va a ser triste, porque nos deja un legado increíble. Seguramente seguiremos, porque es lo que digo siempre: hay que seguir. La Selección va a seguir, pero es un futbolista irrepetible", remarcó el DT.

Aunque también se permitió hablar del futuro.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"La sensación de tener a él de tu lado, es inigualable. Es muy difícil de compararlo con algo, es muy difícil de compararlo con algo y hacérselo entender a la gente. Hay que vivirlo para entender lo que es tener de tu lado a Messi, por más equipo que podamos armar. Ese aura yo no se la vi a nadie en mi vida. He jugado con grandes jugadores, pero lo que el genera no se lo vi a nadie. Y eso no va a estar más. Buscaremos nuevas herramientas, pero esa sensación no estará. Haberlo disfrutado a sido increíble, tocará seguir sin él", remarcó.

También analizó un partido algo atípico y que el combinado nacional logró destrabarlo en el complemento, momento en el que llegaron los tres goles.

"El primer tiempo, los compañeros mismos no sabían que jugada elegir, estaban nerviosos. Fue una noche especial, no fácil para el compañero también. El compañero quiere que se vaya de la mejor manera y lo ve él. El primer tiempo no estuvo bueno por este motivo, porque querían todos que él haga lo mejor. Debe ser una noche muy emotiva para él. Deben haber sido días muy emotivos. No debe ser fácil jugar un partido después de días así, al final lo sacamos adelante", redondeó.

Con el de hoy, Argentina cerró la triple fecha de amistoso, tras las victorias ante Bolivia (4 a 0) y Burkina Faso (7 a 0).

"Vinieron chicos nuevos que nos dieron frescura, muchas cosas que no teníamos. Gente a jugar por fuera, que no teníamos. Estamos contentos a pesar de que fueron tres partidos no tanto del nivel que queríamos, al final nosotros buscamos juntarnos, conceptos nuevos, verlos entrenar y ver como se asocian", explicó.

En cuanto a su futuro como entrenador de la Selección fue tajante.

"Sobre eso no hay novedades", resumió.

Por último, volvió a imaginar el futuro del equipo ahora sin Lionel Messi.

"La única manera compensarlo es con un gran equipo, donde todos aporten su granito de arena. Ahora no tenés a ese futbolista que daba ese salto, pero sí tenemos un equipo que puede hacer un montón de cosas, no geniales. Pero entre todos creo que lo podemos suplantar, aunque es un futbolista irrepetible. Creo que no me voy a equivocar: no habrá nada igual en un terreno de juego. Estamos agradecidos por todo lo que nos deja. El legado que nos deja es terrible", cerro el de Pujato.