La Unión, otro que pudo ganar de visitante en la Liga Nacional
Los formoseños superaron a Platense, 90 a 86. Hoy debutan Boca y Oberá.
La Unión (Formosa) le ganó de visitante a Platense, por 90 a 86, en el único partido de este martes, por Liga Nacional.
Fue el cuatro triunfo de visitante, en diez que se llevan disputados y el primero de los formoseños, que había estado cerca en su visita a Gimnasia (Comodoro), cediendo 92 a 86.
En el calamar, el bahiense Ramiro Santiago jugó 19m25, convirtiendo 13 puntos (3-6 en triples, 1-2 en dobles y 2-2 en libres), más 2 asistencias, un recupero y un rebote.
Los formoseños convirtieron 11-22 en triples y si bien dominaron sufrieron el último cuarto, más allá de terminar siendo justos ganadores.
Boca-Oberá
Boca y Oberá debutan este miércoles en la temporada de Liga, desde las 21.05, partido con transmisión de DSports.
Habrá tres bahienses como protagonistas: en el xeneize estará Lucas Faggiano y en los misioneros, Alejo Azpilicueta y Albano Costa.
El otro partido de la jornada será Olímpico-Atenas, dos que perdieron el único partido que disputaron.