Femenino: Sportivo aprovechó el momento y le ganó a 9 de Julio, en suplementario

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Sportivo Bahiense derrotó esta noche como visitante a 9 de Julio, 85 a 78, en suplementario (70-70), en el inicio de la octava fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Femenino, "Viviana Albizu".

El tricolor está enfocado en el torneo y 9 de Julio viene priorizando lo que será su participación en la Liga Nacional, por lo tanto no presenta su plantel completo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Emilia Fernández lanza sobre Lukene Uthurralt.

De todos modos, el equipo que orienta Bruno Sagripandi, que no había ganado hasta la fecha anterior, sumó su segunda victoria consecutiva (anteriormente fue ante Estudiantes).

Maurer rompe entre Sofía Fernetich y Juliana Salvarezza.

Sportivo cerró con parcial de 9-1, incluido un triple y 4 de 4 libres de Juliana Salvarezza, más doble de Renata Boccatonda.

La más destacada resultó Paulina Lazar, con 23 puntos (1-6 en triples, 9-14 en dobles y 2-6 en libres), más 8 asistencias, 6 rebotes y 6 recuperos.

Lukene Uthurralt toma un tiro forzado ante Victoria Martín.

Boccatonda anotó 17 puntos (1-2 en triples, 5-13 en dobles y 4-6 en libres); Lukene Uthurraldt consiguió 12 rebotes, más 10 puntos, mientras que Juliana Salvarezza cerró con 12 puntos y 8 recobres.

María Victoria Flores sube hacia el cesto.

En el local, Victoria Flores tomó 11 rebotes, metió 8 puntos y dio 4 asistencias, mientras que Tamara Nieva convirtió 19 unidades (9-12 en libres) y tomó 10 rebotes.

La síntesis:

9 de Julio (78): E. Fernández (7), Corvalán (15), A. Althabe (9), M.V. Flores (8), V. Martín (7), fi; M. Bussetti (2), J. Azaroff, T. Nieva (19), A. Maurer (6), C. Maggi y G. Alarcón (5). DT: Julián Turcato.

Sportivo (85): P. Lazar (23), J. Salvarezza (12), R. Boccatonda (17), S. Fernetich (4), L. Uthurralt (10), fi; I. Gherzi (4), E. Islas (7), A. De la Puente (3) y V. Ruiz. DT: Bruno Sagripandi.

Cuartos: 9 de Julio, 17-22, 46-35 y 56-51.

Tiempo regular: 70-70.

Árbitros: Sam Inglera y Micaela Sanhueza.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

El otro

También por la octava fecha, este miércoles jugarán Estudiantes-Villa Mitre, desde las 21.15, en el Osvaldo Casanova, arbitraje de Iván Kalasnicoy y Marcelo Bressan⁩.

Posiciones

1º) Bahiense (5-1), 11 puntos

2º) 9 de Julio (3-3), 9

2º) Sportivo (2-5), 9

4º) Villa Mitre (3-2), 8

4º) Estudiantes (2-4), 8