Thiago, el otro Messi que se emocionó y fue consolado por papá Lionel

Lionel Messi tuvo que consolar a su hijo Thiago, quien no pudo aguantar las lágrimas durante la despedida de su papá de la Selección Argentina.

El mayor de los tres hermanos rompió en llanto tras el discurso de padre, quien habló de todo tras el triunfo por 3 a 0 ante Benín.

El capitán del combinado nacional tomó de lleno su rol de padre, lo abrazó para consolarlo y luego se retiró de la cancha junto a toda su familia y con una gran ovación de sus compañeros y todos los presentes.