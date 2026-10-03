Regional Pampeano: derrotas para Sociedad Sportiva y Argentino en Mardel

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Por sexta vez en las 13 fechas los representantes de la Unión de Rugby del Sur en el Regional Pampeano A perdieron en forma simultánea. Este dato que parece supérfluo marca la exigencia y dificultades de la temporada regional para Sociedad Sportiva y Argentino, que cayeron este sábado en sus respectivas presentaciones en Mar del Plata.

Allí Las Palomas no pudieron tampoco en la revancha ante Sporting y cayeron 35 a 22 en compromiso correspondiente a la decimotercera y penúltima jornada de la etapa clasificatoria, mientras que Argentino volvió a perder ante San Ignacio, esta vez por 29-3.

Para Sportiva, que necesitaba puntos para garantizar su lugar entre los semifinalistas, no sólo fue una jornada negativa por su resultado sino porque Universitario derrotó al puntero Mar del Plata Club por 20-15 y se metió como 3º en la semifinal. Pero también porque ganó Comercial con la diferencia exacta de 6 a 3 en tries para llevarse un punto bonus clave de su visita a Los Cardos de Tandil, donde se impuso 38-22. "Comercio" aprovechó ese resultado y la derrota Paloma para recortar la distancia y mantener su expectativa de clasificar a falta de una fecha.

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A pesar de su momento deportivo -perdió cuatro de los últimos seis que jugó- la chance del XV bahiense sigue intacta ya que tendrá que superar en la próxima fecha a Universitario en La Carrindanga, sin la necesidad de lograr bonus ofensivo. Cualquier otro resultado no le servirá, ya que por lógica Comercial no debería sufrir ante San Ignacio en Sierra de los Padres para hacerse de los 5 puntos.

Este sábado en la Villa Marista el XV Blanco quedó muy abajo en un primer tiempo en el que Sporting le llegó tres veces al ingoal para una ventaja parcial 19-3 al cabo del PT. Las conquistas locales fueron del octavo Ignacio Castañón (6m.) y en dos ocasiones del wing Agustín Area (28m. y 38m.), mientras que para la visita descontó con penal el wing Felipe Serrat (14m.).

En la segunda parte reaccionó Sociedad Sportiva con tries de Joaquín Rey Saravia (3m.) convertido por Serrat y del pilar Lautaro Césari (15m.) convertido por Serrat y finalmente del ala Francisco Cantalejos (31m.). Para el conjunto albinegro sumaron en ese lapso el apertura Renato Abad (3 penales y una conversión), ejecuciones clave para enfriar la reacción de la visita, que recortó a 24-17 con el try convertido de Césari. Por último fue el segunda línea Pedro Cedarry quien le puso cifras definitivas con un try a los 33m.

En los cotejos preliminares también se impusieron los maristas. En Preintermedia inclusive hubo consagración del marplatense con la victoria por 62-5, mientras que en Intermedia también ganó Sporting (36-10), en un campeonato que se definirá el sábado venidero en la última fecha según resultados y posiciones finales de Sporting (1º) y Mar del Plata Club (2º).

Por su parte Argentino estuvo muy lejos de mostrar el nivel de juego que exhibió en las últimas fechas. San Ignacio lo superó en territorio y posesión, logrando aún con dos amarillas recibidas en distintos momentos, las chances para conseguir cinco tries. De esas conquistas tres se sucedieron en la primera parte: el primer try local llegó al 1m45s de iniciado el partido, el segundo a los 14m por un error defensivo en mitad de cancha y el tercero a los 28m de line y maul.

El Chancho no pudo aprovechar al menos dos situaciones claras de try en todo el encuentro por errores de manejo en pleno ataque, falló un penal y recibió una amarilla en la segunda etapa (37m a Emiliano Barrera). A San Ignacio, que apoyó el 4º try prácticamente bajo los palos (70m.) y el 5º lo anotó por recupero en las 10 propias a los 79m., le anularon un try a los 77m. por pase forward.

En los cotejos previos también hubo caídas del XV Azul por 29-24 en Preintermedia y por 26-22 en Intermedia.

Cierran de local

El sábado venidero se jugará la decimocuarta y última con los choques Sociedad Sportiva-Universitario M, Argentino-Sporting, Comercial-San Ignacio y Mar del Plata Club-Los Cardos.

Torneo del Interior

Tala RC (Córdoba) se coronó campeón del Torneo del Interior A 2026, tras ganarle como local la final a Jockey de Rosario por 34 a 20.

El conjunto cordobés se consagró por segunda vez en su historia, luego de lo hecho en 2004.

Dirigió la final el árbitro Tomás Bertazza (URBA).