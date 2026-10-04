Villa Mitre juega amistosos y mete en el equipo al extranjero que acaba de arribar a la ciudad

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Villa Mitre va completando su plantel de cara a la próxima edición de la Liga Argentina, con el arribo a la ciudad, esta noche, del estadounidense Jahsim Floyd.

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El centro de 2m06 y 27 años tuvo muchas horas de viaje hasta aterrizar en Bahía, saliendo desde Miami a la una y arribando a Buenos Aires a las 11, haciendo una larga escala que, por la noche, le permitió conectar con Bahía, con algo de atraso.

Si bien llegó con un lógico cansancio, en principio este lunes Floyd moverá junto al resto del plantel, desde las 10, en el José Martínez.

Mientras tanto, el resto del equipo, que viene entrenando con la base de jugadores que también participan del torneo local, el sábado por la noche visitó a Deportivo Viedma, perdiendo en un partido amistoso, por 92 a 82, con cuartos que terminaron 23-21; 53-42 y 82-72.

Y ante el mismo rival se enfrentará el próximo sábado, en el José Martínez, ya preparándose para lo que sera su debut, el martes 20, como local, frente a Pico.