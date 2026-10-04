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Villa Mitre juega amistosos y mete en el equipo al extranjero que acaba de arribar a la ciudad

Jahsim Floyd ya está en Bahía. El tricolor visitó a Deportivo Viedma y lo recibirá la próxima semana.

El partido en el Ángel Cayetano Arias. Foto: Dep. Viedma.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Villa Mitre va completando su plantel de cara a la próxima edición de la Liga Argentina, con el arribo a la ciudad, esta noche, del estadounidense Jahsim Floyd.

El centro de 2m06 y 27 años tuvo muchas horas de viaje hasta aterrizar en Bahía, saliendo desde Miami a la una y arribando a Buenos Aires a las 11, haciendo una larga escala que, por la noche, le permitió conectar con Bahía, con algo de atraso.

Si bien llegó con un lógico cansancio, en principio este lunes Floyd moverá junto al resto del plantel, desde las 10, en el José Martínez.

Mientras tanto, el resto del equipo, que viene entrenando con la base de jugadores que también participan del torneo local, el sábado por la noche visitó a Deportivo Viedma, perdiendo en un partido amistoso, por 92 a 82, con cuartos que terminaron 23-21; 53-42 y 82-72.

Y ante el mismo rival se enfrentará el próximo sábado, en el José Martínez, ya preparándose para lo que sera su debut, el martes 20, como local, frente a Pico.

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