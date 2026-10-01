Liniers presentó su plan para reconstruir el Zibecchi con la ayuda de todos

El Club Liniers presentó hoy su campaña que tiene como objetivo juntar fondos para la reconstrucción del Complejo Deportivo Oscar Zibecchi, que sufrió las inclemencias de los grandes fenómenos naturales que afectaron a la ciudad en el último tiempo, principalmente la inundación del 7 de marzo de 2025.

El plan del club es canalizar el apoyo de todos aquellos que quieran sumarse a través de una App interactiva (Helpwin), donde se podrá ver lo recaudado minuto a minuto y el rumbo del proyecto.

A su vez, aquellas personas o instituciones que aporten participarán de sorteos que tendrán grandes premios, como una moto 0km (cupón de $5.000), un viaje en crucero a Brasil (cupón de $10.000) y un auto 0km (el cupón de $20.000), dependiendo de la suma del importe.

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"Hicimos una alianza para que el club genere recursos a partir de colaboraciones, que los socios no tengan que seguir haciendo un esfuerzo. Lo bueno es que esta plataforma nos permite llegar a un montón de lugares", explicó Miguel Buffo, protesorero de la institución.

La campaña durará 12 meses y tiene como objetivo recaudar 50 millones de pesos.

Los sorteos de cada premio se realizan una vez por mes y cada aportante —al igual que el de otras campañas de la plataforma— puede renovar su chance en cada cambio de mes.

"Gestionar es muy arduo y se necesitan recursos. La campaña va a durar un año, eso es importantísimo. Lo recaudado va a ir donde nosotros necesitamos. Ya hay una empresa que nos colaboró con una cortadora de césped, para que la campaña ya tenga un sentido: las primeras colaboraciones van a ser para pagar la cortadora de césped que va a ir para el predio. Así seguiremos con todas las necesidades", explicó Miguel.

"El Zibecchi es nuestro lugar de contención de cientos de chicos y ese es el objetivo, sin desatender la sede. Ya tenemos colaboradores que están ocupados en la reconstrucción de los sintéticos. Nuestra campaña apunta a todo el resto", agregó.

También enumeró cuáles serían los primeros objetivos de lo recaudado.

"La compra de maquinarias, canalizar la parte del Napostá y dentro del predio, para el desagüe. Resembrado de canchas... hay miles de acciones en las que tenemos que invertir", contó Miguel.

"Hoy por hoy el predio se encuentra súper activo, el esfuerzo de los socios, los chicos y los padres fue enorme. Lo que necesitamos es volverlo a llevar a lo que era tres años atrás", agregó.

Aquellos que quieran sumarse pueden hacerlo escaneando el siguiente QR (ver abajo) o encontrando información en las redes sociales de Liniers y también de la plataforma Helpwin.

Además, habrá comercios adheridos en el centro de la ciudad y se realizará una campaña por la calle, con la idea de acercar a la gente la chance de poder participar de la campaña.