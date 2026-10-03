Brian Scalco no se esconde: “Huracán está para pelear todo lo que juega”

La actuación del domingo pasado de Huracán invita a la ilusión. Es que el Globo tenía una parada brava por el Federal Amateur y la resolvió con creces. Casi obligado a ganar para no depender de otros resultados, el elenco del Bule venció en casa a Ferrocarril Sud de Olavarría 3 a 0 y tuvo en Brian Scalco a su gran figura.

El 7 bravo brilló con dos golazos y una asistencia para la conquista de Iván Agudiak.

Puntero en el certamen Clausura de la Liga del Sur y clasificado a playoffs en el cuarto estamento del fútbol argentino, el atacante confía en seguir por la senda triunfal de acá al final del año.

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“Sinceramente fue uno de nuestros mejores partidos porque nos jugábamos mucho ante un rival duro y con mucha historia en esta clase de torneos. Habíamos hecho un muy buen partido allá pese a la derrota (1 a 0) y acá volvimos a repetir una buena actuación”, le contó a La Nueva.

“Fuimos muy superiores, con ráfagas de muy buen fútbol y también mostramos mucha contundencia. Nos estaba costando cerrar los partidos e, incluso, metimos tres goles, cuestión que no se daba hace mucho tiempo”, amplió el autor de la primera y tercera conquista del Globo.

--Lo manejaron con mucha paciencia y naturalidad, pese a que estaban casi obligados a ganar.

--Nos habló mucho Mauro (por Brunelli) en la charla técnica de que teníamos que estar tranquilos. A ellos el empate les favorecía, ya que ganando la última fecha de local se metían primeros. Incluso, si nos ganaban se clasificaban directamente. Pero estuvimos muy tranquilos, movimos la pelota, abrimos el marcador en el momento justo, después llegó el gol del “Toro” (por Agudiak) y ganamos en confianza.

“Y en el segundo tiempo tratamos de manejar la pelota y, por suerte, lo pudimos liquidar rápido”, agregó el “Sordo”.

--Metiste dos y pudieron ser tres. Pero te sacaron antes.

--Parece que no querían que me llevara la pelota, ja, ja. No quería salir. Incluso, estuve muy cerca de marcar el tercero, pero creo que hubo presión de afuera de los dirigentes para que no lleve una pelota, ja, ja. Pero, hablando en serio, por fortuna me destapé porque no venía haciendo goles y sirvió para ganar un partido clave.

--Fueron dos goles muy lindos, pero la contra del 3 a 0 fue perfecta.

--Metimos una muy linda contra. Agus (por Seisdedos) me dio una gran pelota, me quedó para definir de zurda, pero tomé la decisión de enganchar, el defensor pasó de largo, definí abierto al segundo palo y por suerte entró. Con ese gol liquidamos el partido.

--Por poco no convertiste el tercero.

--Sí, incluso lo cargaba a Fabián (por Dauwalder) porque me puso un pase fantástico entre el arquero y el defensor. Sinceramente creía que era gol, por eso fui decidido a tocarla al segundo palo y me la tapó bien el arquero (Franco Vedelini).

--Actuaciones como estas generan mucha ilusión. ¿O no?

--La verdad que sí, sobre todo porque venimos mostrando un buen juego desde hace varios partidos. El viernes logramos un gran triunfo contra Sporting (2-1) y contra Ferro se jugó muy bien. Siempre decimos lo mismo: Huracán está para pelear todo lo que juega.

“Nos encontramos primeros en la Liga del Sur, terminamos arriba en el Grupo del Federal Amateur, que es importantísimo. Estamos para seguir peleando y no bajarnos de ninguna pelea. Luego, el tiempo, dirá para qué estamos. Ahora se vienen los cruces”, añadió.

--Se viene un descanso en el Amateur, que puede ser de una o tres semanas.

--Ojalá se den algunos resultados y podamos descansar tres semanas en el Federal Amateur y, de esa manera, lo aprovecharíamos para enfocarnos en la Liga. Y si es una semana, pensaremos en la doble competencia como lo hicimos hasta acá.

Gran presente

Huracán lidera el certamen Clausura de la Liga del Sur y terminó primero en su Zona del Amateur.

Ya obtuvo el Apertura liguista y tiene asegurada --como mínimo-- la final anual.

En el Regional mañana conocerá su ubicación final entre los primeros de los grupos de tres elencos.