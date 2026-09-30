Es el 10 de Tiro, vende budines y ya no soporta el “vive en un cumple” de sus compañeros

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Como buen vasco francés, aclara que es constante en cada desafío que emprende y también un poco desconfiado, aunque nunca investigó el origen de su apellido ni el árbol genealógico de sus ancestros, más allá de que a veces le pica el bichito de la curiosidad y siente la necesidad de saber en qué momento una parte de su familia paterna dejó la región de los Pirineos Atlánticos (suroeste de Francia) para emigrar a Argentina y radicarse en nuestra ciudad.

Aunque ese es otro tema, estaba clarísimo que la nota no se podía convertir en un examen de historia o geografía. Ni él ni yo queríamos llegar a ese punto.

“Yo nací en Bahía Blanca, en el barrio Villa Delfina, de ahí para adelante podemos hablar de lo que quieras”, se manifestó Franco Matías Fraysse, tan vasco francés como yo.

Su etapa de Escuelita de fútbol se dividió entre Tiro Federal y Dublin, las infantiles las cumplió en Libertad y ya como menor regresó al club aurivioleta del Polígono, donde debutó en la mayor en 2021.

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En 2023 fue cedido a préstamo al milrayita de Villa Rosas y al año siguiente volvió al tirense, ya maduro y con la concepción de verse y sentirse como jugador de Primera división.

“Me costó cambiar el chip, de que me empiecen a ver diferente, necesitaba demostrar que podía jugar, ser yo… Y acá estoy, tal vez en mi mejor momento deportivo”, expuso “Cacu”, que en esta temporada lleva 6 goles (4 en el Apertura y 2 en lo que va del Clausura) y es el comodín del equipo que orienta técnicamente la dupla Sebastián Gigliotti-Gonzalo Sardi.

“Ahora estoy jugando de media punta, pero por mucho tiempo me desempeñé como extremo por izquierda o suelto como enganche. Me gusta que me den la pelota, tener que decidir en un segundo, leer las defensas contrarias para saber por dónde atacar”, sostuvo el peluquero de 25 años.

--¿Por qué “Cacu”?

--Porque mi hermano Thiago (también integrante del plantel mayor tírense), que hoy tiene 23, cuando era bebé no pronunciaba bien mi nombre, decía “Cacu” en vez de Franco, y ese apodo me quedó, al menos en mi entorno íntimo, donde nadie me conoce por mi nombre real.

Mientras el ida y vuelta cobraba agilidad entre preguntas largas y respuestas cortas, Giovanni (2 añitos) tiraba todo de la mesa porque, esta vez, en el dulce hogar de Villa Delfina, no era el centro de la escena.

“Se porta bien, aunque suele hacer berrinches”, comentó Fran mientras su señora, Mailén Lezcano, hincha de Comercial, lo miraba de reojo con cara de pocos amigos.

--¿Discuten de fútbol, hay alguna apuesta para el ascenso, quienes pesan más en la pareja, los Gringos” o los “Turcos”?

--Ella quiere que me vaya bien a mí, al menos es lo que me dice…(risas). Como me suele ir ver, hace mucho que no va a la cancha de Comercial. Es a la primera que le cuento si me fue bien o mal, o como me sentí en el partido, y a veces me calma o me da algún consejo para que no vuelva a repetir lo que hice mal. Es una excelente compañera.

“Eso sí, a Giovanni no lo va a poder identificar con Comercial, vive vestido de Tiro; en cualquier momento lo hago socio”.

Peluquero desde los 15 años, el actual 10 aurivioleta se mete imaginariamente en el vestuario y “denuncia” públicamente que el “Viejo” Mancinelli (Sebastián, capitán y símbolo de la plantilla y de la entidad) es el que más lo martiriza con las cargadas y las indirectas.

“Le digo ´Cebiche”, es renegado y se queja de todo. En el último partido había que estar a las 14, llegué dos minutos antes y me quería cobrar 3.000 pesos de multa. Le aclaré que estaba dentro del horario establecido, pero me apretó para que pagué. Me terminó durmiendo mal”, disparó sin medir consecuencias.

“Ese dinero que recauda se utiliza para los asados del equipo. Encima del efectivo que me reclamó, como castigo me nombró encargado de comprar y preparar la ensalada para la próxima cena. Me retó, me dijo que alguna vez tenía que salir de mi mundo y hacer algo por los demás”.

--Perdón, ¿cuál es ese mundo?

-- Me cargan porque soy pachorriento, descolgado de la realidad y que nunca me entero de lo que sucede a mi alrededor. Me joden con que vivo en un cumple, sobre todo cuando me olvido algo personal en el vestuario, por lo general canilleras, llaves o el botinero entero. ¿Y sabés cómo me entero que me olvidé algo?, porque aparece “Se vende” en el grupo de WhatsApp o en alguna red social. Mis “compas” son buenos y terribles a la vez.

Es el mayor de otros tres hermanos que también forman parte del mundo tirense: Thiago, de 23, y Genero, de 20, están en Primera, y Ramiro, de 18, es integrante de la categoría más grande de juveniles.

El “Rey de la navaja”, como lo bautizaron algunos de los referentes caracterizados del grupo, suele cortar el pelo en el vestuario, aunque “Prefiero atender en mi local (Cacu Barber, en calle Coronel Vidal 1257) porque ahí tengo todo lo que necesito para dejar cabezas radiantes y brillosas”, camufló entre risas.

--¿Es atención unixes?

--Estudié solo para corte de caballeros, pero si viene una mujer y me pide rebajar o emparejar el cabello a tijera, le digo que sí; lo que no hago es permanentes, mechas o reflejos.

--¿Quién tiene el peor corte en Tiro?

--Hoy son todos parecidos y muy prolijos, aunque al que más vuelvo loco es al “Muñeco” Fernández (Santiago), que se hizo un “corte tiburonazo” de alto impacto visual. Lo atiende Javito Menéndez, un crak, pero le dejó al descubierto las orejas y ya sabés lo que parece.

“Santi es como yo, deliramos mal, jodemos a todo el mundo, menos a ´Cebiche´, que se ríe poco con los chistes”.

--Existe algo muy particular para que seas el blanco constante de las cargadas y, creo, sabés a que me refiero.

--Uhhh… Ya sé, con los budines saludables que vendo, que están elaborados con harina de almendra, huevo, avena y cacao amargo, además de nueces y arándanos. Seba me dice “Dejate de hinchar con eso, a mi tráeme uno de vainilla con dulce de leche o chips de chocolate”. También me pone en contra al grupo, a todos les aclara que antes de comprar es necesario probar, y me pide que lleve dos o tres para las rondas de mate que se arman después de los entrenamientos.

--¿Y cumplís?

--A veces. Antes de llevar levanto pedidos, sino me acuestan…(risas).

De chico trabajó como peón de albañilería en la empresa de su padre Luis (“Pocho”), fue cadete de una casa de empanadas y vendió los famosos stickers o emoticones que se suelen pegar en los termos de mate.

“Hice de todo”, exclama antes de describir a la dupla técnica.

“La reviven, dan el cien, son hinchas y tienen pasión por Tiro. Te transmiten el sentido de pertenencia, hablan con el corazón, aunque a veces esa emoción intensa les juega en contra y se pasan de revoluciones. Igual, dame a los dos siempre.

--Bueno, ¿ganan el Clausura de la B liguista?

--Quedan cinco fechas y estamos terceros, en el mismo nivel de pelea que Rosario y Olimpo, que dicho sea de paso permanecen fuertes y no se caen. El domingo vamos a Punta Alta y debemos ganar para ir acomodándonos mejor.