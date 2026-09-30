Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal: “Contaré la verdad”

El astro portugués, Cristiano Ronaldo, abandonó la concentración con el plantel de su selección en medio del parate por la ventana FIFA, donde se estaban disputando las primeras fechas de la UEFA Nations League.

A minutos del suceso posteó en redes una imagen con un mensaje: "A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses".

Ronaldo viene de tener un partido con poca efectividad, al desperdiciar por lo menos siete chances claras en la victoria 1-0 contra Gales y a su vez, en el segundo partido de Portugal frente a Noruega, que terminó 2-1 a favor de los "Rojiverdes", no sumó minutos.

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Además, su técnico, Jorge Jesus, en la conferencia de prensa previa al tercer partido contra Dinamarca, confesó que habló con el histórico jugador para comunicarle que no iba a ser tenido en cuenta para estos dos últimos encuentros.

Debido a esto, según la prensa europea, el astro portugués abandonó la ciudad de Copenhague para viajar hacia Madrid y, pasados unos minutos de esta noticia, Cristiano publicó una foto con un mensaje polémico en sus redes sociales donde confirmó su retiro del recinto donde se alojaba y entrenaba el plantel: "Después de la rueda de prensa del entrenador y una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa, decidí abandonar el campo de entrenamiento de la Selección".

“A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que me motivaron a dejar la selección, a la que siempre me dediqué”, continuó el polémico mensaje de Ronaldo, donde se podría prever una despedida definitiva con la camiseta roja.

Por último, el “Bicho” quiso dejar un mensaje de unión para con los hinchas y el equipo: “Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”.

Cristiano Ronaldo es el jugador que más partidos disputó con Portugal, con 233, convirtiéndose en el máximo artillero del conjunto con 146 goles convertidos y repartiendo 37 asistencias.