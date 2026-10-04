LBB Bronce: Sporting-Los Andes, uno pasará a cuartos y el otro le pondrá fin a la temporada

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Sporting y Los Andes definen el último clasificado a cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, en cancha de Espora, desde las 20, con arbitraje de Eduardo Ferreyra y Marcelo Gordillo.

Los locales están con plantel completo, mientras que la visita no tiene nuevamente a Santiago Munz (operado de rodilla) y Franco Herrera (sufrió un corte).

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El ganador será octavo y cruzará con Pellegrini (1º).

Los restantes cruces ya están confirmados: Caza y Pesca Huracán Médanos (2º)-Bella Vista (7º), Barracas (3º)-Sportivo (6º) y Bahiense del Norte (4º)-Whitense (5º).

Sporting (7º) viene de perder la primera chance de clasificación a cuartos, cediendo frente a Bella Vista (8º), en Altense, 71 a 66.

Los Andes (9º), por su parte, no dejó pasar la oportunidad, superando a Fútbol y Tenis (10º), 71-62, lo que le permitió saltar a jugar por el pase a cuartos.

El rojinegro ganó un partido de los últimos cinco, mientras que Losa se impuso en tres de los cuatro más recientes.

Cuando se enfrentaron, en la fecha 10 del primer tramo, el rojinegro ganó en el Luis Polizzi, 70-57, y en la revancha, Losa se impuso en el José Galié, 75-59.

En fase regular, Sporting cosechó 11 victorias y 10 derrotas (6-5 en el primer tramo y 5-6 en el segundo), mientras que Losa sumó 9-12 (6-5 en el primer tramo y 4-7 en el segundo).

Los cuartos de final se disputarán al mejor de tres partidos, lo mismo que las semifinales.

En tanto, la final será a cinco encuentros.

El primer tramo se lo adjudicó Caza y Pesca, por lo tanto, en caso de repetir automáticamente ascenderá y el segundo jugará la promoción ante el penúltimo de la LBB Plata.

Si es otro el ganador de este tramo, habrá una final extra, al mejor de tres.