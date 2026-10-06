Un partido de Femenino como previa a un súper miércoles que ofrecerá LBB Oro, Plata y Bronce

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

En una semana atípica en cuanto al calendario de partidos organizados por la Asociación Bahiense, el lunes quedó libre, hoy martes juegan, por el Femenino, 9 de Julio-Sportivo Bahiense, mañana miércoles habrá partidos de las cuatro categorías superiores y el resto se repartirá entre jueves y viernes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Esta noche, desde las 21, 9 de Julio recibe a Sportivo, arbitraje de Sam Inglera y Micaela Sanhueza, en partido correspondiente a la octava fecha de la LBB Oro, Femenino, "Viviana Albizu".

El local está afrontando el torneo local, básicamente, con las jugadoras que no forman parte del plantel de Unión Bahía, que participará de la Liga Nacional.

El tricolor, en tanto, viene de ganar su primer partido de la temporada, ante Estudiantes, de local.

La programación se completará mañana, con Estudiantes-Villa Mitre. Libre tiene Bahiense del Norte

Posiciones: 1º) Bahiense (5-1), 11 puntos; 2º) Villa Mitre (3-2), Estudiantes (2-4) y 9 de Julio (3-2), 8 y 5º) Sportivo (1-5), 7.

Adelanto en Oro

Mañana comenzará la octava fecha de la LBB Oro, "Rubén Fillottrani", con el adelanto L.N. Alem-Estudiantes (por streaming).

En tanto, el jueves completarán la programación Estrella-Liniers, Bahiense-Pueyrredón, Olimpo-Napostá, Independiente-Villa Mitre y Barrio Hospital-Pacífico.

Cambio en Plata

El partido El Nacional-Argentino, de la LBB Plata, que fue suspendido el último viernes a raíz de la precipitación que afectó al Delfo y Pacífico Ciccioli, se había reprogramado para hoy, y finalmente a pedido de ambos clubes, se trasladó para mañana miércoles, evitando la superposición con la despedida de Lionel Messi.

Es el único pendiente de la penúltima fecha, que contuvo los triunfos de 9 de Julio, Comercial, Ateneo y Bahía Basket.

En tanto, la última fecha se disputará el próximo viernes.

Cuartos en Bronce

Finalmente, la ABB confirmó que mañana miércoles comenzarán las series -al mejor de tres-, correspondientes a los cuartos de final de la LBB Bronce.

Los partidos serán Pellegrini (1º)-Sporting (8º), Caza y Pesca Huracán Médanos (2º)-Bella Vista (7º), Barracas (3º)-Sportivo Bahiense (6º) y Bahiense del Norte (4º)-Whitense (5º).

El cruce entre los equipos puntaltenses será únicamente con público local -el rojinegro lo hará en Altense-, además de permitir la presencia de tres dirigentes visitantes y con dos policías en el acceso.

Las revanchas irán el domingo.