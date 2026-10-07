Un hombre denunció que fue saqueado en su casa por un "viudo negro"

El delito se produjo en una vivienda de la avenida La Plata al 1.600.

Un hombre de 43 años denunció anoche que otra persona, a la que conoció por una aplicación de citas, lo "durmió" y le robó en su vivienda y el hecho es investigado por la comisaría Quinta.

Todo sucedió en un inmueble de la avenida La Plata al 1.600, lindante con el canal Maldonado, y la Policía tomó intervención sobre las 21.15.

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El denunciante dijo que, mediante Grindr -una app destinada principalmente a la comunidad LGBTQ+- conoció a un hombre de entre 30 y 40 años, que se presentó en su vivienda y luego de compartir unos mates, en un momento le rozó la cara y comenzó a descomponerse hasta perder el conocimiento.

Al recuperar la conciencia -cuando se hizo presente una amiga, que lo encontró acostado y dio aviso al 911- el damnificado detectó el faltante de su teléfono celular Samsung A21, 20 mil pesos en efectivo, ropa interior y un proyector.

Además descubrió que había perdido acceso a todas sus billeteras virtuales, correo electrónico y WhatsApp.

El delincuente fue identificado, además, como un hombre robusto, de tez trigueña, 1.76 de estatura, que vestía de negro, tenía un piercing tipo argolla en la nariz y tonada de tipo correntina.

"Todavía no tenemos en claro si 'lo durmió' o si tomaron demasiado y se durmió. Creemos que tomaron alcohol en demasía y eso pudo causar el desenlace", dijo un investigador.