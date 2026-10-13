Dow invita a la industria a formar parte de la Generación que Transforma en Argenplás 2026

Dow, compañía multinacional líder en ciencia de materiales con 69 años en Argentina, participará del 3 al 6 de noviembre en La Rural de la 20a exposición internacional Argenplás con una propuesta integral basada en la innovación, la sustentabilidad y el trabajo colaborativo con toda la cadena de valor de la industria del plástico.

Bajo el concepto “Generación que transforma: El poder de innovar juntos”, la empresa exhibirá desarrollos tecnológicos, nuevas resinas y casos de éxito que demuestran cómo la ciencia de materiales, el conocimiento técnico y la colaboración pueden ayudar a resolver desafíos concretos, generar nuevas oportunidades y desarrollar la industria.

El 4 de noviembre a las 15h Dow realizará un seminario técnico titulado “El poder de innovar juntos” -con inscripción previa- en el que compartirá casos de éxito que están abriendo nuevas posibilidades para la industria del plástico. Asimismo, el 5 de noviembre a las 18h encabezará la conferencia “Ecoplas en Acción”, el congreso anual de Ecoplas, asociación civil sin fines de lucro especializada en plásticos y medio ambiente en Argentina. El evento requiere inscripción previa.

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Con todo, la participación de Dow en Argenplás, busca reafirmar su compromiso con Argentina y con la industria del plástico, promoviendo el aporte de la ciencia de materiales y de la industria petroquímica al desarrollo de soluciones y cadenas de valor que impulsan la competitividad y el crecimiento productivo del país.

“Argenplás representa un espacio estratégico para conectar con toda la cadena de valor y demostrar que la ciencia de materiales es un motor clave para resolver desafíos concretos de la economía real”, destaca Santiago Bacigalupo, Director Comercial para Plásticos de la Región Sur de Dow en América Latina. Y agrega: “Entendemos la innovación como la capacidad de entender una necesidad, reunir el conocimiento técnico adecuado y trabajar junto a nuestros clientes para generar valor tangible, eficiencia y sustentabilidad en cada una de sus operaciones”.

Durante el encuentro, la propuesta de Dow estará articulada en torno a sus principales mercados foco, organizados en polietilenos y polímeros funcionales. En el segmento de alimentos y especialidades presentará soluciones orientadas al futuro del empaque. En películas industriales, exhibirá desarrollos diseñados para maximizar la productividad y la estabilidad de las cargas. Asimismo, el área de salud e higiene acercará materiales para aplicaciones críticas, mientras que en el sector de rígidos se exhibirán resinas de alta resistencia para tapas, botellas y contenedores, además de alternativas innovadoras para el mercado de consumo masivo.

La visión de Dow concibe que las grandes transformaciones ocurren cuando empresas, clientes, convertidores, marcas y organizaciones como Ecoplas ponen en común sus capacidades para cocrear soluciones de alto impacto.

En este marco, Dow invita a todos los profesionales y especialistas del sector a recorrer su stand de más de 100 m² para ser parte de la “Generación que transforma”, conociendo de primera mano las soluciones que están redefiniendo el futuro del plástico. El horario de la feria es de 14h a 20h, con entrada gratuita y registro previo.

Acerca de Dow

Dow (NYSE: DOW) es una de las principales compañías de ciencia de materiales del mundo, que atiende a clientes en mercados de alto crecimiento en aplicaciones para empaque, infraestructura, movilidad y consumo. Nuestra presencia global, integración y escala de activos, innovación centrada en el cliente y posiciones de liderazgo en la industria nos permiten lograr un crecimiento rentable y contribuir a un futuro sostenible. Operamos sitios de manufactura en 29 países y empleamos aproximadamente a 34.600 personas hasta finales de 2025. Dow registró ventas por aproximadamente 40 mil millones de dólares en 2025. Las referencias a Dow o la Compañía significan Dow Inc. y sus subsidiarias. Obtenga más información en http://www.dow.com/.