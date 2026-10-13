Polémica por el oro: el Gobierno cuestionó a la AGN por estar "politizada"

La fachada de la Auditoría General de la Nación

El Gobierno defendió la gestión del Banco Central tras la polémica por las operaciones de la entidad con el oro. El vocero presidencial Adrián Ravier remarcó: “No es un error tomar una cobertura”.

“Las posiciones de oro del BCRA son positivas, de US$2500 millones”, señaló el funcionario. “Se ha trabajado mucho para ordenar la hoja de balance y podemos decir que estamos logrando recuperar una moneda sana”, agregó.

“Hoy estamos viendo mucha volatilidad en el precio del oro, por eso no está mal tomar un seguro o una cobertura para protegerse”, señaló Ravier.

“Con el diario del lunes, es fácil decir que el Banco Central perdió dinero con la cobertura, pero un año atrás no podíamos saber que el precio del oro iba a subir más de un 60%”, explicó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“De esta manera podemos darle más respaldo a nuestra moneda”, aseguró el vocero. “Es una política que también ha tomado la gestión anterior del Banco Central”, indicó Ravier.

“Hay una politización de la AGN porque habla de especulación y cobertura. Y es una cosa o la otra. El Gobierno no especuló y por eso se cubrió con un seguro”, aclaró. (TN)