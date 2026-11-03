El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 4 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 25 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de fresco a templado, con viento regular del oeste rotando al sudoeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará templado con soleados y viento moderado desde el sudoeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, a su vez, estará fresca con cielo poco nuboso, y se estima para media noche una temperatura de 14 grados.