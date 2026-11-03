Vecinos denuncian que arrojan veneno en las veredas de Sarmiento al 1300

Vecinos del barrio La Falda denuncian la presencia de veneno colocado sobre las veredas de Sarmiento al 1300, en inmediaciones de la iglesia Santa Rita y la intersección con la calle La Falda.

La situación fue alertada a través de los grupos de WhatsApp del barrio tras registrarse varios animales afectados en la zona y una vecina contó lo vivido en la red social Instagram.

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Según el relato de la mujer, su perra ingirió una sustancia tóxica frente a su casa y pudo ser salvada tras recibir atención veterinaria de urgencia. Sin embargo, en la cuadra siguiente un perro falleció durante la mañana tras consumir la misma sustancia.

De acuerdo con los datos aportados por los residentes, en los últimos meses se registraron otros dos casos fatales en el sector, correspondientes a un perro callejero y a otro con dueño. Hasta el momento no se identificó a los responsables del hecho.

En la esquina de La Falda y Sarmiento, en diagonal al templo religioso, se encuentra ubicada una cámara de monitoreo que podría registrar el movimiento en la zona.

Los vecinos confirmaron que radicarán la denuncia formal y advirtieron sobre el riesgo que representa la presencia de estas sustancias tóxicas en la vía pública, tanto para las mascotas como para los niños que transitan por el lugar.