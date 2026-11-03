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General Cerri: por trabajos programados en la red, este jueves habrá falta de suministro de agua

ABSA detalló que los trabajos se realizarán en la intersección del Acceso Joaquín V. González y Zapala, de la vecina localidad.

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) informa que este jueves se realizarán trabajos correspondientes a la obra de Recambio y Ampliación de Acueducto en la intersección del Acceso Joaquín V. González y Zapala, en la vecina localidad de General Daniel Cerri.

La intervención provocará falta de agua en la localidad, entre las 8 y 18, aproximadamente.

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Por esta razón, se solicita a las personas usuarias que realicen las reservas de agua a su alcance para cuando se produzca la afectación y durante ese lapso utilicen las mismas únicamente para hidratación y quehaceres impostergables hasta la normalización del suministro.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con la línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272.

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