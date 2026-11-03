Piden ayuda para dar con el paradero de un joven de 29 años
La comisaría Séptima inició actuaciones para dar con Braian Nicolás Villegas, de quien no se tienen novedades desde el viernes a la noche.
Desde la comisaría Séptima se solicitó colaboración para dar con el paradero de Braian Nicolás Villegas, de 29 años, quien falta de su domicilio desde el pasado viernes a la noche.
El joven, que vive en Terrada 2.970, mide 1.60, es de contextura robusta, tez blanca, ojos marrones y cabellos cortos oscuros y ondulados.
Se desconoce la vestimenta al momento de su salida y se aclaró que, como seña particular, tiene un tatuaje en el pecho con el nombre Cecilia.
Por esta averiguación de paradero se iniciaron actuaciones (IPP 24.270/26), de trámite ante la UFIJ Nº 20.
Cualquier información sobre su paradero deberá ser comunicada al 911 o al 291-4806713.