El joven apuñalado en el Bajo Rondeau sufrió un neumotórax y está conectado a un respirador

El joven apuñalado está internado en terapia intensiva del Hospital Municipal.

Agustín Silva, de 19 años, permanece internado en terapia intensiva del Hospital Municipal y conectado a un respirador artificial, luego de que ayer aparentemente su primo lo atacara con un arma blanca en el barrio Bajo Rondeau.

El paciente tiene heridas en el brazo izquierdo, en la zona del omóplato izquierdo y en la región sacra izquierda, en la parte baja de la espalda.

A raíz de los puntazos, el joven también resultó con un neumotórax, es decir aire acumulado en el espacio pleural (hueco entre el pulmón y la pared del tórax) que dificulta su respiración.

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Apenas Silva ingresó en el servicio de emergencias, poco antes de las 18 de ayer, el equipo médico inició la reanimación hemodinámica y suturó las heridas cortantes en el sector de Cirugía.

Discusión familiar

El ataque se produjo en inmediaciones de Pacífico y Patricios, durante una discusión familiar.

Según la Policía y los testimonios recogidos en el lugar, el agresor sería su primo, Facundo Axel Silva (19), quien huyó en una moto.

Horas después fue aprehendido en Holdich al 1800, donde efectivos policiales secuestraron un par de zapatillas con aparentes manchas de sangre.

Además incautaron un arma blanca que habría sido utilizada durante el hecho y que descartaron en el lugar de la pelea.

Las primeras averiguaciones indican que el enfrentamiento se habría originado por problemas personales entre ambos adolescentes.

El intento de asesinato está siendo investigado por el fiscal de homicidios, Jorge Viego, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5 bahiense.