Brutal ataque con un arma blanca entre primos: un joven está grave y el agresor quedó detenido

Un violento enfrentamiento familiar terminó con un joven de 19 años gravemente herido y otro detenido, tras un episodio ocurrido esta tarde en inmediaciones de Pacífico y Patricios, barrio Pacífico.

El joven fue atacado con un arma blanca durante una discusión con su primo y, según el informe de la policía, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras recibir un llamado que alertaba sobre una confrontación entre familiares. Al arribar encontraron a Agustín Silva, de 19 años, con tres heridas de arma blanca en el brazo y el torso, además de una importante pérdida de sangre.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el presunto autor del ataque sería su primo, Facundo Axel Silva, también de 19 años, quien habría escapado en una motocicleta luego de la agresión.

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Tras un operativo policial, el sospechoso fue localizado y aprehendido en Holdich al 1800. Durante el procedimiento, se secuestraron un par de zapatillas que presentaban aparentes manchas hemáticas. También incautaron un arma blanca que habría sido descartada en el lugar del enfrentamiento.

En tanto, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal, donde debió ser intervenida quirúrgicamente debido a la gravedad de las lesiones. Al momento de las actuaciones, permanecía internada bajo atención médica.

Las primeras averiguaciones indican que la pelea se habría originado por problemas de índole personal entre ambos familiares.

El aprehendido quedó alojado en una dependencia policial e interviene la UFIJ N° 5.