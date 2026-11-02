Encontraron a la menor de 12 años que era buscada en Bahía Blanca

La Policía encontró este lunes por la noche a la menor de 12 años que era intensamente buscada luego de retirarse de una escuela céntrica.

Según informaron fuentes policiales, el hallazgo se produjo alrededor de las 20.30, cuando personal de la fuerza logró localizarla en el interior de un colectivo de la empresa San Gabriel, en la esquina de Almafuerte y Brasil.

La joven se encontraba en buen estado de salud y fue trasladada a una dependencia policial para cumplimentar las actuaciones legales correspondientes.

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Se agradece a los vecinos y medios de comunicación por su colaboración durante la búsqueda.