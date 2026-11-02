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El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 3 de noviembre en Bahía Blanca.

Emmanuel Briane - La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este martes 3 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 22 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo pasará de frío a templado, tornándose inestable, con viento moderado del noreste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo se presentará inestable con precipitaciones y ocasionales tormentas dispersas, y viento del noreste rotando al sudoeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.

Hacia la noche, estará nuboso con precipitaciones remanentes, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 14 grados.

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