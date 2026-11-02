Martes lluvioso: ratificaron el alerta amarillo para este martes por tormentas en Bahía Blanca y la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó la vigencia del alerta amarillo para la tarde y noche de este martes por tormentas en Bahía Blanca y buena parte del sudoeste bonaerense.

La advertencia climática abarca, además de nuestra ciudad, a los distritos de Coronel Rosales, Monte Hermoso, Villarino, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Puna y el oeste del partido de Patagones.

"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente", indicó el SMN.

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"Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual", completó el organismo.

El aviso se suma al pronóstico emitido por el servicio de Satelmet, que anuncia para este martes una mañana con cierta inestabilidad, seguida de una tarde con precipitaciones y ocasionales tormentas dispersas, y una noche nubosa con precipitaciones remanentes.

Como es habitual en estos casos, se recomienda evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros, desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, y buscar refugio en un edificio, casa o vehículo cerrado en caso de estar al aire libre.

