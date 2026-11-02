Fue a buscar a su hija adolescente, ingresó sin permiso a la casa de un familiar y terminó detenida
El hecho ocurrió esta tarde en el barrio Portal del Este. Actuaron efectivos del Comando de Patrullas de Bahía Blanca.
Una mujer de 38 años fue aprehendida esta tarde acusada de los delitos de daño y violación de domicilio, luego de ingresar sin autorización a una vivienda y provocar destrozos en la puerta de acceso.
La aprehendida fue identificada como Leonel Beatriz Carrasco, quien se había presentado alrededor de las 19:30 en un inmueble ubicado en Fragata Sarmiento al 7100, del barrio Portal del Este, con la intención de buscar a su hija de 17 años, que se encontraba en el domicilio de un familiar.
Carrasco, según detalla el informe policial, habría ingresado a la propiedad sin el consentimiento de la ocupante, una mujer de 35 años, y ocasionado daños en la puerta de entrada.
Ante esta situación, efectivos del Comando de Patrullas de Bahía Blanca acudieron al lugar y, tras constatar las circunstancias denunciadas, procedieron a su aprehensión.
Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Tercera e interviene la UFIJ Nº 15 del DJBB.
La causa fue caratulada como daño y violación de domicilio.