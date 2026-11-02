Fue a buscar a su hija adolescente, ingresó sin permiso a la casa de un familiar y terminó detenida

Una mujer de 38 años fue aprehendida esta tarde acusada de los delitos de daño y violación de domicilio, luego de ingresar sin autorización a una vivienda y provocar destrozos en la puerta de acceso.

La aprehendida fue identificada como Leonel Beatriz Carrasco, quien se había presentado alrededor de las 19:30 en un inmueble ubicado en Fragata Sarmiento al 7100, del barrio Portal del Este, con la intención de buscar a su hija de 17 años, que se encontraba en el domicilio de un familiar.

Carrasco, según detalla el informe policial, habría ingresado a la propiedad sin el consentimiento de la ocupante, una mujer de 35 años, y ocasionado daños en la puerta de entrada.

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Ante esta situación, efectivos del Comando de Patrullas de Bahía Blanca acudieron al lugar y, tras constatar las circunstancias denunciadas, procedieron a su aprehensión.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría Tercera e interviene la UFIJ Nº 15 del DJBB.

La causa fue caratulada como daño y violación de domicilio.



