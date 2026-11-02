Cómo serán los nuevos cortes de calles y los cambios en los recorridos de colectivos
Desde este martes habrá interrupciones de tránsito por obras de pavimentación y bacheo en distintos sectores de la ciudad. Además, se modificarán los recorridos de las líneas 500, 503 y 513.
El municipio dio a conocer los nuevos cortes de calles y restricciones al tránsito en distintos puntos de la ciudad como consecuencia de obras de pavimentación, bacheo y reparación de cañerías subterráneas.
Una de las principales intervenciones comenzará este martes en calle Pacífico, entre Fabián González y La Arcada, donde se realizará un corte total durante 30 días debido a trabajos de pavimentación.
En tanto, continuarán otras interrupciones que ya se encuentran vigentes. En 1810 y Juana Azurduy, la bocacalle permanecerá cortada durante dos semanas más por tareas de bacheo, aunque se podrá circular por calle 1810. También seguirá interrumpido el cruce de 1810 y Perito Moreno por obras del mismo plan.
Otros sectores afectados serán Sócrates y Garibaldi, y Parera y Láinez, donde se desarrollan trabajos de bacheo. Asimismo, permanecerá restringida la circulación en el carril ascendente de Brandsen, entre Corrientes y Napostá, por tareas de reconstrucción de cañerías subterráneas.
Por otra parte, continuará el corte en calle Pacífico, entre Nicolás Pírez y Biggio, debido a obras de pavimentación.
Los trabajos también obligarán a modificar los recorridos de algunas líneas de colectivos.
La línea 500, en sentido desde el Centro hacia Ingeniero White, circulará por avenida Arias, Venezuela, Juana Azurduy y Ecuador, para luego retomar su recorrido habitual.
La línea 503 transitará por avenida Arias, mientras que la línea 513, debido al corte en Sócrates y Garibaldi, modificará su recorrido por 14 de Julio, Castelar, Parera y Sócrates, para continuar luego por su trayecto habitual.