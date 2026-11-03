Detuvieron a un hombre que cultivaba plantas de cannabis en su casa

Personal policial concretó la detención de Gustavo Omar Notti Araneda, en el marco de una investigación por tenencia de marihuana, y el imputado será indagado en las próximas horas por el fiscal Mauricio Del Cero.

El procedimiento tuvo su origen a partir de una intervención de emergencia realizada el 1 de julio pasado, en un inmueble ubicado en la calle 1810 al 300 de Bahía Blanca.

En el lugar, personal policial constató la existencia de un cultivo de cannabis bajo entorno controlado que arrojó un total de 18 plantas con un pesaje global de 4.300 gramos.



Tras la constatación de la sustancia ilícita por parte de los efectivos, la fiscalía temática (UFIJ Nº 19) requirió las medidas cautelares correspondientes. Asimismo, el Juzgado de Garantías Nº 2 ratificó el secuestro de los elementos dispuesto en el acta de inicio.

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El pasado 3 de julio, el juez actuante ordenó formalmente la detención de Notti Araneda por su presunta autoría en el delito de tenencia simple de estupefacientes.



Tras mantenerse prófugo, la medida fue efectivizada por personal de la DDI en las últimas horas y está previsto que hoy se le reciba declaración en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal.