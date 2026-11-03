Pareja negó negociaciones para reinstalar las reelecciones indefinidas en la Provincia

El armador de LLA durante una de sus visitas a Bahía. (Foto: Rodrigo García - La Nueva.)

El debate por las reelecciones de los intendentes bonaerenses volvió a instalarse en los últimos días, ya que se acerca el año electoral y ese tipo de medidas se deben resolver idealmente en los años pares.

Ante los rumores de un acuerdo entre el peronismo y La Libertad Avanza para rehabilitar esa posibilidad (hoy los intendentes, legisladores provinciales y concejales sólo pueden ejercer dos mandatos consecutivos), el presidente de LLA en la PBA, Sebastián Pareja, y el ministro del Interior, Diego Santilli, rechazaron cualquier modificación que permita extender indefinidamente los mandatos municipales.

Pareja sostuvo: “Nuestra postura es clara y sin especulaciones: nunca vamos a apoyar las reelecciones indefinidas de los intendentes. Siempre lo dijimos”.

El diputado nacional agregó: “Estamos ante un punto de inflexión: 6 de cada 10 intendentes bonaerenses no podrán competir por un nuevo mandato en 2027, si se mantiene la ley vigente”.

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Más adelante, cerró: “El que quiera modificar las reglas para perpetuarse en el poder, que se haga cargo con nombre y apellido y que deje de operar contra La Libertad Avanza".

Dicho límite se estableció durante la gobernación de María Eugenia Vidal (Pro) quien en ese momento contó con el apoyo del massismo, espacio que está dentro del peronismo pero que mantiene su postura sobre este tema.

Por su parte, Santilli también se manifestó en la misma línea y publicó un mensaje en el que reafirmó: "Jamás vamos a apoyar la reelección indefinida de los intendentes".

Distintas vertientes del justicialismo defienden las reelecciones sin límites, entre ellas el kirchnerismo. El gobernador Axel Kicillof también es proclive a respaldar esa normativa.

El otro espacio interesado en este debate es el radicalismo, ya que en la Provincia hay numerosos intendentes, legisladores y concejales de ese partido.

El presidente de la UCR bonaerense, Emiliano Balbín, aclaró que "como presidente del Comité Provincia, no fui consultado, no recibí ningún llamado ni mantuve ninguna conversación con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre este tema. No corresponde atribuirle a la UCR acuerdos que sus autoridades no discutieron ni celebraron. Mi posición personal es clara: estoy a favor de mantener el límite a los mandatos y en contra de las reelecciones indefinidas".

Según diferentes especulaciones, quienes promueven la modificación intentarán votarla en diciembre.