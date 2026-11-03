Con la presencia de Luis Caputo y Diego Santilli, los industriales se reúnen en medio de la incertidumbre

La Unión Industrial Argentina (UIA) realizará este martes 3 de noviembre su 32° Conferencia Industrial, un encuentro que reunirá a funcionarios nacionales, gobernadores, empresarios y referentes de distintos sectores productivos para debatir sobre los desafíos de la industria y las condiciones necesarias para impulsar la competitividad.

La actividad tendrá lugar en el Golden Center y contará con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Bajo la premisa de impulsar una industria competitiva y aprovechar el potencial de los sectores estratégicos de la economía, la conferencia pondrá el foco en la articulación entre industria, agro, minería, energía y servicios basados en el conocimiento.

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El evento comenzará a las 9, cuando el ministro de Economía y luego el jefe de gobierno porteño hablarán con Silvio Zurzolo, Presidente de la 32° Conferencia Industrial.

Uno de los primeros paneles estará dedicado al impacto de la energía y la minería en las economías provinciales y a la integración de las cadenas de valor regionales. Participarán los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). La moderación estará a cargo de Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM).

La agenda también incluirá una discusión sobre las condiciones macroeconómicas y regulatorias que necesita el sector productivo. A las 12.10, el economista Esteban Domecq, fundador y director de Invecq Consulting, analizará los desafíos de la macroeconomía y la coyuntura argentina bajo el título “Reglas claras, futuro posible: la macro y micro que necesita la industria”.

Otro de los temas centrales será la presión tributaria. El panel “Pacto Fiscal Industrial Federal”, previsto para las 13.10, propondrá debatir una mayor coordinación entre la Nación, las provincias y los municipios para avanzar en una reducción gradual de la carga impositiva sobre la producción, simplificar el sistema y establecer reglas más previsibles para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.

Por último, el encuentro finalizará con el acto de cierre a cargo de Diego Santilli y Martín Rappallini.

Preocupación por la actividad industrial

La 32° Conferencia Industrial se da en un contexto de fuerte preocupación por la actividad económica, ya que la Argentina se encuentra al borde de entrar en una recesión técnica. De acuerdo con las últimas estimaciones del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), la producción del sector cayó 0,2% mensual, sin estacionalidad, y registró una contracción de 3,4% frente al mismo mes de 2025.

Con estos resultados, la industria acumula una baja de 2,8% en los primeros nueve meses del año respecto del mismo período de 2025. Además, la actividad se mantiene 11% por debajo de los niveles registrados en 2022 y 2023, según el informe elaborado por la entidad a partir de datos de consumo de energía eléctrica, demanda industrial y consultas a referentes del sector.

El relevamiento anticipa un escenario de desempeño dispar entre las distintas ramas manufactureras, con algunos segmentos que muestran mejoras mensuales y otros que todavía no consiguen recuperar el terreno perdido. La debilidad de la demanda interna y el bajo dinamismo de sectores vinculados a la construcción y los bienes durables continúan entre los principales factores que condicionan la evolución de la actividad.

Entre los indicadores vinculados a la construcción, el comportamiento de septiembre fue heterogéneo. Las ventas de insumos relevadas por el Índice Construya cayeron 1% mensual, mientras que los despachos de cemento crecieron 14%, impulsados principalmente por el aumento de las entregas a granel, asociadas a obras de mayor escala, y por una mayor demanda.

Sin embargo, ambos indicadores continúan en terreno negativo en el acumulado del año: las ventas de insumos para la construcción retrocedieron 1,5% y los despachos de cemento, 3% frente al mismo período de 2025. Además, se encuentran más de 25% por debajo de los niveles de 2022.

En la industria metalmecánica, la producción creció 2,5% respecto de agosto, pero el avance no alcanzó para compensar la caída del mes anterior. En lo que va del año, el sector acumula una contracción de 5% interanual y permanece 18% por debajo de los niveles de 2022.

La producción de acero también mostró dificultades: cayó 4% mensual en septiembre. En contraste, el aluminio primario registró una suba de 4% frente a agosto. Pese a esas diferencias, ambas actividades mantienen un balance positivo en la comparación acumulada con 2025, aunque el acero continúa 13% por debajo de los niveles de 2022.

Por su parte, la fabricación de vehículos registró una mejora mensual de 1% en septiembre, pero se mantuvo en el nivel más bajo para ese mes de los últimos seis años. En el acumulado de 2026, la producción automotriz cayó 17% interanual y se ubicó 20% por debajo de los registros de 2022.

El panorama también presenta diferencias dentro de la industria de alimentos y bebidas. En septiembre crecieron la producción de bebidas (8,5%), la faena vacuna (3,3%), la faena porcina (1,9%) y la producción láctea (0,4%). En cambio, la molienda de oleaginosas retrocedió 5% mensual. (TN)