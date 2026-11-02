Milei: "No defiendo a Israel por un capricho personal"

El presidente Javier Milei aseguró este lunes que su defensa del Gobierno de Israel no obedece a un "capricho personal" sino porque "es el baluarte de los valores" de Occidente.

“No defendemos a Israel por un capricho personal del presidente de la Nación, sino porque hoy es el baluarte de nuestros valores en el mundo frente a quienes quieren destruirnos”, afirmó al brindar un discurso en "la Noche de la Celebración por Israel", evento organizado por la Coalición Latina por Israel.

Al encabezar el acto en la Iglesia Visión de Futuro, el mandatario reafirmó su alianza con el Gobierno de Benjamín Netanyahu, y afirmó que "Israel sostiene la misma luz frente a las tinieblas y Argentina ha elegido estar a su lado".

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Milei apoyó el combate bélico que libra Israel contra organizaciones extremistas.

“Cuando una democracia lucha contra terroristas que se esconden detrás de la población civil, solo critican a la democracia porque no puede evitar absolutamente todas las víctimas colaterales”, dijo.

En ese sentido, cuestionó duramente a quienes exigen sanciones económicas a Israel por los daños humanitarios que generan sus acciones militares.

“Ellos quieren que los enemigos de Occidente vengan y solo lloran cuando estos enemigos son justamente derrotados”, aseveró.

Al respecto, no dudó en considerar que "quienes se meten con Israel se meten con todo Occidente”.

Por otra parte, felicitó a Netanyahu por el resultado electoral que obtuvo en las últimas elecciones, pese a que no a priori no le permitirán formar gobierno.

En otro orden, Milei agradeció la convocatoria, a la que definió como "un evento para combatir el antisemitismo".

Por otra parte, el jefe de Estado desatacó la visita del Papa León XIV al país y recalcó que será "un acontecimiento que servirá para reafirmar el compromiso con los valores judeocristianos". (Fuente: NA).