“España se gobierna desde aquí, no desde Buenos Aires”: la advertencia de Sánchez antes de la visita de Milei

Pedro Sánchez recalentó la tensión con Javier Milei, en la previa a la Cumbre Iberoamericana de Madrid, de la que ambos participarán: “España se gobierna desde España, no desde Washington, Tel Aviv, Moscú o Buenos Aires”.

El presidente del Gobierno del país europeo, socialista, criticó sin mencionar a su par de la Argentina, que lo había tildado de “dictador” en Madrid. Ambos participarán del encuentro institucional de jefes de Estado, en la capital de España.

En su intervención en el foro World in Progress, en el Palacio de Congresos de Cataluña, Sánchez advirtió que los partidos de extrema derecha responden a intereses de terceros, que son los que los “financian y marcan los pasos a seguir”.

En un fuerte mensaje electoral, por las presidenciales del 29 de noviembre, advirtió sobre una eventual victoria de la alianza de espacios de derecha, el Partido Popular (PP) y Vox, fuerzas que simpatizan con las políticas de Milei: “Para esa ultraderecha, el conflicto o la confrontación no es sólo un medio para alcanzar el poder, es un fin en sí mismo”.

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El Secretario General del PSOE dijo que la estrategia de esta coalición “traspasa fronteras, esta internacional ultraderechista”, como la califica, “teje alianzas para debilitar Europa desde dentro”.

Sánchez alertó sobre un posible fin del “modelo social europeo”: “Modelo, por cierto, cuestionado por fuerzas que no solamente buscan debilitar Europa, sino que también tratan de socavar nuestra unidad cuando precisamente más necesitamos de esa unidad. Por supuesto lo que hacen también es pretender dar marcha atrás al reloj de la historia y desmantelar avances sociales que creíamos incuestionables”.

Milei viajará el martes a las 23.00 a Madrid, España, como anticipó TN, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, donde participará de múltiples actividades el miércoles y el jueves, como parte de la Cumbre Iberoamericana.

Será el octavo viaje del libertario a España desde que asumió la Presidencia. En su última presentación volvió a cuestionar con dureza al presidente del Gobierno español, al que acusó de corrupción y autoritarismo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España rechazó sus declaraciones y cuestionó que haya usado su visita para intervenir en la disputa política interna del país.

La Cumbre Iberoamericana es un encuentro institucional de jefes de Estado y de Gobierno, que reúne a los 22 países de la comunidad iberoamericana y que se realizará bajo la presidencia organizativa española. Entre los ejes previstos Están la cooperación económica, la innovación, el desarrollo sostenible, la movilidad académica y los desafíos de seguridad. (TN)