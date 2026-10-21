La chicana de Sánchez a Milei en su visita a España: publicó una imagen de "Fanático" de Lali

En medio de la visita del presidente Javier Milei a España, su par de ese país, Pedro Sánchez, con quien no mantiene vínculo bilateral, publicó un spot de campaña en el que se definió "zurdo y orgulloso". Horas después, mientras el libertario daba un discurso, mostró una captura de celular en el que sonaba la canción Fanático de la cantante argentina Lali Espósito.

"Aprovechando que voy en el auto, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!", escribió Sánchez mientras Milei se presentaba en Nueva Economía Forum 2026, evento en que tildó al español de "impresentable dictador" y "delincuente ladrón".

En el Spotify que publicó el socialista, se pueden ver frases de la canción (las versiones indican que el tema lanzado en 2024 fue inspirado en los insultos del presidente hacia ella) como "se compró mi perfume para ponerse mi olor", "su mayor fantasía es un día ser yo" y "si le preguntan por mi video dice que no lo vio".

El libertario, al comienzo de su gobierno, mantuvo un fuerte cruce con Lali. Luego de que ella se manifestara políticamente en contra de sus ideas, Milei aseguró que ella vivía "del Estado" al cobrar cachets de festivales municipales.

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Horas antes de la referencia a la artista argentina, Sánchez había subido un spot de campaña del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el que aseguraba: "Hay quienes creen que nos insultan llamándonos zurdos o zurdas". Además, se cambió la foto de perfil con una leyenda roja que dice: "Zurdos y orgullosos".

Luego, enumeró las políticas con las que se siente identificado y se volvió a llamar zurdo. "Si subir las jubilaciones es ser zurdo, yo soy zurdo. Si dar más tiempo a los padres y madres para disfrutar de sus hijos e hijas es ser zurdo, yo también soy zurdo. Si subir el salario mínimo interprofesional todos los años es de zurdos, entonces soy zurdo", sostuvo.

E insistió: "Si defender el derecho a abortar de las mujeres es ser zurdo, soy zurdo. Si defender el 'no a la guerra' y el 'sí a la paz' es ser zurdo, soy zurdo".

"Así que sí, soy zurdo y con mucha honra", cerró Sánchez.

Milei contra Sánchez

En su séptima visita a España desde que es presidente, Milei no ocultó este miércoles su vocación de involucrarse en la campaña electoral del país ibérico. Apenas arrancó su discurso pidió "sacar a patadas a los socialistas" en las elecciones generales convocadas para finales de noviembre.

A primera hora de la mañana, el líder libertario habló en un desayuno informativo convocado por Nueva Economía Forum. "España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal Argentina, que es el kirchnerismo y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez", dijo como frase de bienvenida.

También habló de la crisis de la vivienda que sufre España. "Donde mete el Estado la mano, lo pudre", afirmó. Y sobre la política migratoria del gobierno español, indicó: "Las economías que más migrantes recibieron siguen igual de estancadas que antes o incluso peor, porque buena parte de los inmigrantes generan más gastos fiscales de lo que producen y obligan a gravar más y más a la población productiva. Por eso, siempre recuerden, no hay empatía ni solidaridad alguna detrás de las medidas socialistas. Solo hay ansia de poder".

En el discurso se declaró "amigo" de Santiago Abascal, líder de Vox, el partido de la derecha alternativa, y de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y dirigente del Partido Popular. "Tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia", dijo. Y admitió su decisión de influir en la batalla electoral: "Por eso los visito, porque mi compromiso y mi amor hacia España hacen que apoye a aquellos que van a generar mayor bienestar a los españoles".

En paralelo, la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid había amanecido con una bandera gigante alusiva a la visita del presidente argentino: "Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España, el país que más crece en Europa". Otra chicana para el economista que lidia con el estancamiento económico.

En ninguna de sus siete visitas a España se reunió con el presidente Sánchez, con ninguno de sus ministros ni con el rey Felipe VI, a quien sí vio en otros países. En este viaje Milei no se verá con Abascal, que se excusó porque está de campaña por el norte de España. Ayuso sí lo recibirá. (La Nación)