Milei aseguró que la ocupación británica en Malvinas “es un riesgo para la región”

A seis semanas de las elecciones adelantadas en España, Javier Milei inició este miércoles su gira en Madrid con una exposición en un foro económico. Durante su presentación en el Nueva Economía Fórum, en respuesta a preguntas de periodistas, descartó acciones bélicas por la soberanía de las Islas Malvinas y aseguró que la ocupación inglesa “representa un riesgo para la región”.

Milei planteó: “Las Malvinas son argentinas, por derecho, por historia, y por geografía. Las había comprado España, y cuando nos quedamos con el territorio pasaron a ser nuestras. La población originaria era argentina y fue expulsada por los ingleses. Son argentinas, no está bajo ningún tipo de discusión”.

El Presidente descartó acciones bélicas en el archipiélago: “Nosotros no creemos en las soluciones bélicas. Es un reclamo de tipo diplomático. Confiamos en seguir haciendo nuestro reclamo y que por la vía diplomática vamos a recuperar las Malvinas. Seguiremos negociando hasta que nos devuelvan las islas, porque nosotros somos los legítimos dueños”.

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Además, advirtió: “Consideramos que los riesgos geopolíticos, demográficos, que está experimentando Gran Bretaña, representan un riesgo para la región, el control del Atlántico Sur. Aquellos que quieran hacer negocios en Malvinas a alto riesgo, no les vamos a permitir hacer negocios a bajo riesgo dentro del continente, no podrán hacer negocios en Vaca Muerta, es muy simple”.

Javier Milei redobló las críticas contra Pedro Sánchez, al que tildó de “impresentable dictador”

Durante su exposición en el Nueva Economía Fórum, Milei agradeció a España por haber recibido a los argentinos que abandonaron el país durante las sucesivas crisis económicas, y volvió a cuestionar a su par de España, Pedro Sánchez, al que tildó de “impresentable dictador”. Más tarde mantendrá una serie de reuniones con referentes de la derecha local, entre ellas Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular y autoridades de Vox.

“España supo acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y la falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el kirchnerismo, y que ustedes padecen con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, afirmó el mandatario.

“Desde nuestro gobierno estamos generando las condiciones para que todos los argentinos decidan regresar a su hogar. Estudios recientes muestran que, mientras que en el gobierno de la condenada, la ‘Reina de la Tobillera’, la corrupta Cristina Kirchner, cerca del 45% de los jóvenes se querían ir del país; con Mauricio Macri trepó al 55%; con Alberto Fernández superaba el 70%; y hoy el número de jóvenes que se quieren ir de la Argentina cayó al 25% y sigue en caída. Estamos reconstruyendo los cimientos de la Argentina para que nuestros jóvenes se quieran quedar en el país”, dijo el Presidente, y llamó a “sacar a los socialistas a patadas” porque España “es la cuna del liberalismo”.

Javier Milei acusó al socialismo de fomentar la “invasión” en Ceuta con fines electorales

Milei además redobló las críticas contra el socialismo, al que acusó de fomentar la “invasión” en Ceuta con fines electorales: “Los socialistas prefieren reinar en el infierno a servir en el cielo y son capaces de transformar cualquier cielo en un infierno con tal de conseguirlo. Por eso fomentan la invasión que vemos en Ceuta. Cada inmigrante es un voto y si el precio es la destrucción total del país, está más que dispuesto a pagarlo”.

En su intervención, el Presidente dijo que la entrada masiva de más de 80.000 personas en la ciudad autónoma española del norte de África en julio pasado, muchas de ellas provenientes de Marruecos, “no fue un accidente” ni “una casualidad”, “y las consecuencias ya se están viviendo como no podía ser de otra manera”. “Las calles se volvieron más inseguras, sobre todo para las mujeres que ya no pueden siquiera salir a caminar solas por las noches por muchos barrios de las principales ciudades”, advirtió.