El pedido de Patricia Bullrich al Gobierno: “Acuerdo político y una economía más holgada para la gente”

La senadora nacional, Patricia Bullrich se expresó a través de sus redes sociales sobre las proyecciones políticas y económicas de cara al desarrollo del 2026, al pedir por un “acuerdo político” y “economía más holgada para la gente”.

La legisladora realizó envió este mensaje a través de “X”, y trazó así los ejes prioritarios sobre los que, a su criterio, debe encaminarse el Gobierno Nacional para consolidar el rumbo del país.

“Acuerdo político y una economía más holgada para la gente. Esa es la clave para este año. Si hacemos lo que hay que hacer, la Argentina va a seguir avanzando”, precisó la funcionaria a través de su cuenta de la red social ex Twitter.

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En tanto, el mensaje de Bullrich se da un día después de que el presidente Javier Milei criticara la idea de que “los argentinos no llegan a fin de mes”, preguntándose “¿cómo van a comer y beber?”, el lunes en la Argentina Oil & Gas Expo 2026, en Neuquén, donde rechazó los planteos sobre las dificultades de una parte de la población para llegar a fin de mes. (N/A)