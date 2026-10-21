La NASA avanza en el desarrollo de un vehículo para su futura base en la Luna

La NASA presentó este martes un informe actualizado sobre el desarrollo de vehículos lunares tripulados y robóticos para respaldar su iniciativa de la Base Lunar, destacando los esfuerzos para desarrollar las capacidades de movilidad en la superficie que son necesarias para la futura exploración y las operaciones humanas sostenidas.

El Vehículo de Exploración Polar para Investigación de Volátiles (VIPER, siglas en inglés) tiene previsto emprender una misión a la región del Polo Sur lunar en 2027 para explorar cráteres permanentemente en sombra en busca de agua y otros recursos potencialmente valiosos que podrían apoyar la exploración lunar sostenible.

El vehículo será transportado a la superficie lunar por el módulo de aterrizaje Blue Moon Mark 1 de la empresa Blue Origin y se espera que recorra más de 30 kilómetros, recopilando datos sobre las temperaturas locales, las condiciones de iluminación y el terreno.

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La NASA señaló que los datos podrían ayudar a los científicos a comprender mejor el origen y la distribución del agua en la Luna y evaluar cómo se podrían utilizar los recursos lunares para apoyar futuras exploraciones. (NA)