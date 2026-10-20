Saqueos, disturbios y paro de transporte en Italia: Giorgia Meloni reunió de urgencia a su gabinete

Las medidas de fuerza ya provocaron las primeras complicaciones en el suministro

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, encabezó este lunes una reunión de urgencia en el Palacio Chigi para evaluar la situación del orden público en todo el territorio nacional.

La convocatoria gubernamental se desarrolló en un escenario de creciente tensión social, marcado por graves disturbios en el norte del país y protestas de camioneros en las regiones del sur.

Del encuentro oficial participaron los ministros de Interior, Matteo Piantedosi; Exteriores, Antonio Tajani; Defensa, Guido Crosetto; Agricultura, Francesco Lollobrigida, y de Infraestructuras, Matteo Salvini, este último de forma remota.

La mesa de análisis contó además con la presencia de las máximas autoridades de la Policía, los Carabineros, la Guardia de Finanza y los Servicios de Inteligencia italianos.

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Disturbios, saqueos y decenas de menores detenidos en el norte

Las manifestaciones más violentas de las últimas jornadas se registraron en el norte italiano, principalmente en Milán, la capital económica de la región, así como en Turín y Bolonia.

En las calles céntricas de estas urbes, las movilizaciones contra el incremento del costo de vida derivaron en episodios de violencia urbana y saqueos a locales comerciales.

Tras las jornadas de protesta en Milán, las fuerzas de seguridad procedieron al arresto e identificación de 160 personas, de las cuales la gran mayoría son menores de edad.

Bloqueos de camioneros y riesgo de desabastecimiento en el sur

De manera simultánea, las provincias del sur de Italia enfrentan desde el viernes pasado una huelga de transportistas motivada por el alza sostenida en los carburantes.

Las medidas de fuerza ya provocaron las primeras complicaciones en el suministro, registrándose escasez de combustible en diversos puntos de la zona.

En la región de Campania, un grupo de camioneros bloqueó el empalme entre la autopista A1 (Milán-Nápoles) y la A30 (Caserta-Salerno), generando demoras kilométricas.

Reclamo de transportistas y precios récord en las autopistas

Frente al conflicto, el Ministerio de Infraestructuras y Transportes citó a las cámaras empresarias del sector a una reunión fijada para el martes 27 de octubre.

No obstante, los transportistas exigen que el diálogo se adelante de forma inmediata y advirtieron con prolongar la medida de fuerza indefinidamente.

Cifras oficiales del Ministerio de Empresa indican que el precio promedio del gasóleo en las autopistas alcanzó los 2297 euros por litro, mientras la gasolina llegó a 2048 euros.

Estos valores confirman que las iniciativas impulsadas hasta el momento por el Poder Ejecutivo resultaron insuficientes para frenar el impacto en los surtidores.

Fuerte impacto inflacionario

El trasfondo de la crisis social muestra un repunte de la inflación en Italia del 4,2 % interanual durante el mes de septiembre.

Según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (ISTAT), el rubro de los bienes energéticos registró un alza del 22,6 %.

Ante el complejo panorama fiscal, el Gobierno italiano admitió que este año tampoco logrará salir del procedimiento europeo por déficit excesivo.

Por este motivo, la administración de Meloni comenzó a gestionar ante la Unión Europea una mayor flexibilidad en las pautas presupuestarias comunes.

Desplegará 500 militares en Milán

El gobierno de la ultraderechista analiza nuevas medidas de orden público y planea desplegar cientos de militares tras las protestas por el costo de vida.

Para definir las acciones, la administración italiana tiene previsto celebrar un Consejo de Ministros este martes, según revelaron fuentes internas a la agencia EFE.

En forma previa, la primera ministra encabezó este lunes en Roma una reunión con ministros de seguridad, cúpulas de las fuerzas del orden y servicios de inteligencia. (La Voz)