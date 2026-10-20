Más ciudades de Francia implementaron toques de queda tras los disturbios

Un total de 2397 personas fueron arrestadas durante las manifestaciones

Múltiples ciudades de Francia implementaron toques de queda desde el lunes por la noche, tras los saqueos y los incidentes registrados durante las protestas del pasado fin de semana. Las restricciones alcanzaron sectores de París, Lyon, Lille, Wattignies, Douai, Denain y Niza.

Las medidas comenzaron a aplicarse luego de que el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunciara en una conferencia de prensa la implementación de restricciones nocturnas parciales en las zonas que lo requirieran.

Este martes, el funcionario destacó los resultados de la primera noche de aplicación. "Los toques de queda selectivos han contribuido a la calma de esta noche. Agradezco a los policías y gendarmes que velaron por su aplicación, así como a los prefectos por su movilización", escribió en su cuenta de la red social X.

Además, anticipó que las restricciones volverán a implementarse este martes en los lugares donde la situación lo requiera.

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Qué ciudades francesas aplicaron toques de queda

En París, las restricciones estuvieron vigentes desde las 23 del lunes hasta las 6 del martes, hora local, en los alrededores de la Plaza de la República y en las calles cercanas a Les Halles, según informó el canal de televisión francés BFM TV.

En Lyon, el toque de queda comenzó a las 21 del lunes y se extendió hasta las 6 del martes. La medida alcanzó una zona de Presqu'île, en el centro de la ciudad.

En el departamento de Norte, ubicado en el norte del país, las autoridades dispusieron restricciones en sectores de Lille, Wattignies, Douai y Denain. Según informó la oficina del primer ministro, las medidas comenzaron a las 20 del lunes y se extenderían durante dos días, hasta las 6 de la mañana.

Por su parte, en Niza, al sureste de Francia, el alcalde Eric Ciotti anunció a través de X un toque de queda para menores de edad, que entró en vigor el lunes a las 21.

Las cifras de las protestas en Francia

Las movilizaciones del sábado reunieron a alrededor de 550.000 personas en distintas ciudades francesas. Sin embargo, las protestas también estuvieron marcadas por episodios de violencia, saqueos y enfrentamientos.

De acuerdo con las cifras difundidas el domingo por el Ministerio del Interior francés, un total de 2397 personas fueron arrestadas durante las manifestaciones.

Además, 997 integrantes de la Policía y de la Gendarmería resultaron heridos, siete de ellos de gravedad.

En este contexto, el Gobierno francés dispuso restricciones nocturnas focalizadas y dejó abierta la posibilidad de extenderlas a otras zonas, en función de la evolución de los incidentes. (NA)