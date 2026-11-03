Entró a una casa, quiso hurtar una TV, fue descubierto e intentó fugarse: lo detuvieron con ayuda del CEUM

El Comando de Patrullas Bahía Blanca informa que personal policial procedió este mediodía a la aprehensión de César Ferrero, de 25 años, imputado por los delitos de robo en grado de tentativa y violación de domicilio, luego de ingresar a propiedades particulares e intentar sustraer un televisor.

El procedimiento se inició alrededor de las 12:45, a raíz de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertaba sobre un hecho delictivo en una vivienda ubicada en avenida La Plata al 1700.

Al arribar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas, con colaboración de personal de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL), se entrevistaron con el propietario del inmueble y un vecino de 76 años.

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El damnificado dijo haber observado a un hombre vestido con prendas oscuras en el interior de la propiedad lindera, quien posteriormente ingresó sin autorización al patio de su vivienda y emprendió la fuga al advertir que había sido descubierto.

Durante la inspección del lugar, se constató que el sospechoso habría dañado una ventana de la primera vivienda y dejado preparado en el patio un televisor LED de 32 pulgadas, aparentemente con intenciones de sustraerlo.

A partir de las características físicas y de vestimenta aportadas por el testigo, se desplegó un operativo de búsqueda con la colaboración del Centro Único de Monitoreo (CeUM), cuyos operadores contribuyeron a localizar al sospechoso.

Como resultado del trabajo coordinado, Ferrero fue interceptado y aprehendido en calle Líbano al 1500.

El imputado quedó a disposición de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.