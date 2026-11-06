Más motos, menos autos: radiografía del comportamiento de un país de bajos ingresos

En el último tiempo se verificó entre los argentinos una clara sustitución en la elección del medio de transporte. Frente a la depresión en los salarios reales, la compra de autos cedió terreno frente a la adquisición de motos, mucho menos costosas en términos relativos.

En ese contexto, un estudio privado advirtió que la relación de patentamientos entre ambos productos ya alcanzó niveles asimilables a países de ingresos bajos.

Según los últimos datos de ACARA, entre enero y octubre se patentaron 12,8% menos autos que en el mismo período de 2025, para totalizar unas 453.067 unidades.

En paralelo, durante el mismo período, en la Asociación de Concesionarias de Automotores de la República Argentina se registraron 39,1% más motos, para alcanzar un acumulado de 755.040 unidades.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En autos los modelos que más explicaron la contracción fueron la Toyota Yaris (-64%), el Volkswagen Polo (-55%) y el Peugeot 208 (-39,2%).

En motos, en tanto, resaltaron los incrementos en la Honda Wave 110S (+69%), la Gilera Smash (+35,3%) y la Keller KN110-8 (+59,7%).

¿Camino al patrón de consumo del sudeste asiático?

A partir de este escenario, desde la consultora Analytica plasmaron que "en octubre, según nuestra serie sin estacionalidad, se patentaron 177 motos por cada 100 vehículos automotores", un nuevo máximo de una serie que arranca en 2007.

"La Argentina está patentando más motos por cada auto o utilitario de lo que sugeriría su nivel de ingreso, según la tendencia observada en los países que analizamos", sostuvo un economista de Analytica.

"Los datos reflejan que, en general, los países que registran más motos que autos y utilitarios son de ingresos bajos o medianos bajos, sobre todo del sudeste asiático. Al mismo tiempo, en la muestra, ningún país de ingresos altos registra más motos que autos y utilitarios", detalló al respecto Federico Kisza.

El estudio de la consultora muestra que Argentina es, dentro de aquellos países que registran más motos que autos, el de mayor Producto Bruto Interno (PBI) per cápita. Turquía es el único país que tiene un mayor ingreso y que está cerca de entrar a ese bloque.

El resto de las naciones que tienen más motos patentadas que autos son, según el informe: República Dominicana, Tailandia, Sri Lanka, Filipinas, Bangladesh, Nepal, Rwanda y Niger.

Vale aclarar que esto no significa que el parque automotor argentino tenga más motos que autos, pero marca una tendencia en los patrones de consumo de la población.

En este contexto, esta semana el Gobierno lanzó una nueva línea de créditos del Banco Nación para la compra de vehículos, a una tasa del 25%, con un monto máximo de $50 millones y hasta 72 meses de plazo.

La tasa preferencial alcanza a quienes cobran su sueldo o jubilación en el banco, tienen una tarjeta de crédito de la entidad y contratan el seguro del auto a través del BNA. (Ambito)