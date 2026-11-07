Las ventas en el Cyber Monday cayeron un 20% en términos reales respecto del 2025

La edición 2026 del Cyber Monday, organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) entre el 2 y el 4 de noviembre, cerró con resultados negativos en términos reales para el comercio electrónico argentino. Durante las tres jornadas, el evento alcanzó una facturación de $682.185 millones, un incremento nominal del 6,7% respecto de 2025.

Sin embargo, al considerar el efecto de la inflación, los ingresos registraron una contracción real del 20%.

El balance reflejó las dificultades que atraviesa el consumo en el país, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo y menor capacidad de compra de los hogares. Aunque se comercializaron más unidades que en la edición anterior, el movimiento económico fue considerablemente menor.

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La facturación cayó un 20% frente a 2025

De acuerdo con los datos del evento, el crecimiento nominal de la facturación quedó por debajo de la inflación interanual del 33,4%. Esta diferencia se tradujo en una caída real del 20% en los ingresos, lo que evidenció el retroceso del poder de compra y las dificultades de las empresas para sostener sus niveles de ventas.

La cantidad de operaciones también mostró una evolución negativa. En total, se concretaron aproximadamente 6,5 millones de órdenes de compra, un 7,1% menos que durante el CyberMonday de 2025. (Con información de Los Andes)