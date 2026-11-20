Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

Frente al desafío de diversificar la alimentación y fortalecer las cadenas productivas regionales, la ciencia local y la divulgación nutricional coinciden en el potencial de la leche ovina. Mientras los especialistas destacan el perfil lipídico y la digestibilidad, desde la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora se lidera un estudio inédito en 40 tambos del país.

En el terreno de la nutrición moderna y la gastronomía, la leche de oveja ha comenzado a ganar protagonismo. Lejos de ser únicamente un insumo tradicional para quesos artesanales, los análisis científico-nutricionales señalan que sus propiedades superan en diversos aspectos a las alternativas lácteas más frecuentes.

Así lo entiende Alfonso Fernández Monescillo, graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y especialista en nutrición deportiva: “La leche de oveja es una opción nutritiva y versátil que ofrece una serie de beneficios para la salud y la cocina. Desde el perfil nutricional superior hasta su rico sabor, es una alternativa atractiva para quienes buscan diversificar las fuentes de leche. Con su capacidad para enriquecer una variedad de platos y la importancia cultural, la leche de oveja sigue siendo una parte valiosa de la dieta de muchas personas”.

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El análisis composicional revela una densidad nutricional superior frente a la leche de vaca o de cabra. Contiene mayores proporciones de proteínas de alto valor biológico y grasas, constituyendo una fuente destacada de macronutrientes para planes de alimentación equilibrados. En términos de micronutrientes, aporta concentraciones significativas de minerales clave como calcio, magnesio y zinc, además de vitamina B12.

Respecto a estos aportes específicos, Fernández Monescillo subraya el impacto fisiológico de sus componentes lipídicos y digestivos: “Uno de los beneficios más destacados de la leche de oveja es su contenido en ácidos grasos beneficiosos, que han sido asociados con múltiples beneficios para la salud, como la mejora sobre lo cardiovascular y la reducción de la inflamación. Asimismo, la leche de oveja es más fácil de digerir que la de vaca para algunas personas, debido a su tamaño de glóbulo de grasa más pequeño y a la presencia de diferentes tipos de proteínas”.

Asimismo, el especialista enfatiza que incorporar este alimento no implica renunciar al placer gastronómico, ya que combina densidad de nutrientes con cualidades organolépticas singulares: “Para aquellos que buscan una dieta rica en nutrientes sin comprometer el sabor, esta leche es una excelente opción. Su perfil nutricional robusto, junto a un sabor único, hace que sea una valiosa adición a cualquier plan de alimentación equilibrado”.

A pesar de que la lechería ovina en nuestro país dio sus primeros pasos en la década de 1980, la actividad se desarrolló históricamente con escaso respaldo técnico a nivel nacional. Para transformar este panorama, se puso en marcha el proyecto federal Caracterización de la Leche Ovina en la Argentina, bajo la coordinación general de la FCA-UNLZ.

El objetivo prioritario de este trabajo científico es construir la primera base de datos sistemática sobre las propiedades fisicoquímicas e higiénico-sanitarias de la leche de oveja producida en el país, sentando una referencia técnica propia que reemplace la histórica dependencia de parámetros importados.

La investigación contempla el relevamiento directo en 40 tambos ovinos distribuidos estratégicamente a lo largo de seis provincias argentinas: Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Buenos Aires, Córdoba y Catamarca.

Las muestras lácteas se recolectan en diferentes etapas de la lactancia de las ovejas y son sometidas a rigurosos análisis de laboratorio en combinación con controles de gestión productiva en cada establecimiento participante. Aunque los datos puntuales de cada tambo se resguardan bajo estricta confidencialidad, los consolidados generales se publicarán de forma abierta.

En la actualidad, la mayoría de nuestros tambos ovinos integran en un mismo predio la extracción láctea y la elaboración de productos finales como quesos de especialidad, dulce de leche y helados, comercializados principalmente en circuitos gourmet. Sin embargo, el trabajo científico de la FCA-UNLZ y el consorcio de universidades proyecta un horizonte más amplio, entre ellos estándares propios, valor agregado y calidad; inclusión en la dieta saludable e, incluso, establecer estándares de calidad comparables con las exigencias internacionales de exportación.

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