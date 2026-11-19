Los mercados financieros muestran señales de cautela frente a los activos argentinos. El riesgo país vuelve a superar los 900 puntos básicos, un nivel que refleja el mayor costo de financiamiento que enfrenta la Argentina en comparación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

El indicador que elabora JP Morgan -que mide la confianza de los inversores sobre la deuda de un país- sube a 910 puntos, es decir, 62 puntos en lo que va de la jornada, que equivalen a 6,6% en el día. En lo va del año, en tanto, el alza llega a 58,3%.

En Wall Street, las acciones de empresas argentinas también registran caídas y profundizan la tendencia negativa de la jornada. En concreto, los títulos muestran pérdidas que superan el 5% y están encabezadas por el Banco Supervielle (-5,7%), Globant (-5,4%), BBVA (-4,1%) e YPF (-4,1%).

Por su parte, el dólar oficial también operó al alza: la cotización minorista del Banco Nación subió $5 y cerró en $1.585, un nuevo máximo mientras que el MEP se vende a $1.637 y el CCL a $1.741.

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Las variaciones suceden después de que se amplía la brecha entre la cotización del dólar oficial con respecto a la de los financieros y la distancia llegó a los máximos del año.

La suba se ve especialmente en el CCL, que es la versión externa del tipo de cambio financiero, usado fundamentalmente por las empresas que no pueden acceder al mercado oficial.

El movimiento se da en un contexto de presión sobre los activos locales y vuelve a poner el foco de los inversores en la evolución de la economía argentina en un contexto adverso, además, a nivel internacional.

“Los activos domésticos extienden la debilidad y acentúan así el fuerte castigo acumulado, más allá de la positiva lectura que genera la aprobación del dictamen de suspensión de las PASO ayer en comisión. Aun así, dicho envión anímico se ve rápidamente opacado por un deterioro en el índice de confianza del consumidor de la UTDT”, analizó el economista Gustavo Ber.

“Con un largo camino por delante hasta los comicios, a lo que aspiran los inversores es a que se pueda ir definiendo el panorama y así ir ganando claridad respecto a las candidaturas y alianzas, tanto explícitas como implícitas”, completó. (con información de TN)