El Gobierno bonaerense presentó un proyecto de Ley Impositiva para 2027 que prevé una reducción nominal del impuesto automotor para casi nueve de cada diez vehículos, modificaciones en los tramos de facturación de Ingresos Brutos y actualizaciones en los tributos inmobiliarios que no superarían la inflación del último año.

La propuesta enviada por el gobernador Axel Kicillof fue expuesta por el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, ante integrantes de las comisiones de Presupuesto de la Cámara de Diputados y del Senado bonaerense, y ahora, deberá se tratada por la Legislatura.

Patentes 2027: quiénes pagarán menos y cómo será el esquema

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El 88,6% de los vehículos (9 de cada 10 vehículos) tendría una disminución nominal en el monto de la patente durante el próximo año, según estimaciones oficiales.

Se mantienen los cinco tramos de alícuotas actuales, que van del 1% al 4,5%, y el pago continuará dividido en diez cuotas mensuales a partir de marzo.

La reducción se explica por la combinación entre la actualización de las valuaciones de los rodados y la continuidad de la escala vigente, que permitirá que una importante cantidad de vehículos pasen a categorías inferiores y tributen menos.



En ese sentido, la medida profundizaría el alivio aplicado en 2026, con el cual tres de cada cuatro propietarios registraron una baja en el importe del impuesto.

"Estamos consolidando una política que empezamos el año pasado: hacer más equitativa la patente y reducir su peso para la enorme mayoría de quienes tienen un vehículo", afirmó Girard durante la presentación.

Ingresos Brutos: qué cambios habrá para las pymes

El proyecto también contempla una actualización del 31% en los tramos de facturación de Ingresos Brutos.

Aunque no modifica las alícuotas del impuesto, el cambio permitiría que unas 38.000 pequeñas y medianas empresas pasen a una escala inferior y paguen una tasa menor.

La actualización busca evitar que el efecto de la inflación sobre la facturación provoque que empresas más chicas queden alcanzadas por alícuotas más elevadas.

Moratoria de Ingresos Brutos: planes de pago y beneficios

La iniciativa incorpora un régimen de regularización de deudas para agentes de recaudación de Ingresos Brutos, con especial atención en las pymes.

Entre las condiciones previstas se encuentran:

Financiamiento de las deudas en hasta 48 cuotas.

Bonificaciones de intereses de entre el 20% y el 60%.

Eliminación de multas y recargos.

Rehabilitación de planes caducos de todos los impuestos.

Posibilidad de abonar cuotas vencidas sin intereses por mora.

Impuesto Inmobiliario: cuánto aumentaría en 2027

En el caso del Inmobiliario Urbano Edificado, la actualización promedio prevista es del 30,4%, con un tope equivalente a la inflación acumulada entre noviembre de 2025 y noviembre de 2026. Según las estimaciones de ARBA, el 89,3% de las partidas tendría un incremento anual inferior a los $50.000.

Para el Impuesto Inmobiliario Rural, en tanto, la actualización promedio proyectada sería del 29,3%.

Desde el organismo recaudador señalaron que la propuesta busca mantener el peso real de los impuestos patrimoniales y distribuir la carga tributaria de acuerdo con la capacidad contributiva. (NA)