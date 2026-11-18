Llenar el changuito del supermercado ya cuesta más de $1 millón en nueve provincias argentinas. Según un informe de la consultora Analytica, Santa Cruz encabezó el ranking de octubre con una canasta de $1.079.160, mientras que San Luis registró el valor más bajo, con $948.707.

El relevamiento, denominado "El Changuito Federal", analiza el costo de una compra mensual de alimentos y bebidas para una familia tipo de cuatro integrantes, compuesta por dos adultos y dos menores. Para comparar los precios entre las distintas jurisdicciones, se tomaron productos de las mismas marcas y presentaciones.

Las cinco provincias con los changuitos más caros se encuentran en la Patagonia. Además, durante octubre se registraron diferencias importantes en la evolución de los precios: mientras que algunas provincias tuvieron aumentos superiores al 3%, otras mostraron leves bajas.

De acuerdo con los datos de Analytica, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego fueron las provincias más caras para hacer las compras del supermercado, con valores que superaron los $1.050.000.

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En el otro extremo quedaron San Luis, Mendoza y San Juan, las tres provincias donde el costo de la canasta fue más bajo.

La diferencia entre los extremos del ranking alcanzó los $130.453. Es decir, una familia que realizó la misma compra mensual en Santa Cruz pagó ese monto más que otra que adquirió los productos en San Luis.

En qué provincias aumentó más durante octubre

El informe también analizó la evolución de los precios durante octubre. Las mayores subas mensuales se registraron en Jujuy con 3,7%, Entre Ríos con 3,5% y Catamarca con 3,3%.

En cambio, tres provincias presentaron una reducción en el costo de la canasta: Chubut (-0,3%), Córdoba (-0,4%) y Santa Cruz (-0,9%).

En la comparación interanual, los mayores incrementos se concentraron en el noreste argentino. Misiones lideró las subas con un 32,4%, seguida por Formosa (32,1%) y Chaco (31,5%).

Por el contrario, San Luis con 23%, Mendoza con 24,7% y Córdoba con 25,4% registraron los menores aumentos respecto del mismo mes del año anterior.

Entre los productos que más se encarecieron durante octubre se destacó la cebolla, que tuvo incrementos de entre el 20% y el 50% en la mayoría de las provincias. Las mayores subas se observaron en La Rioja (73,3%) y Chaco (61,1%).

También aumentó el precio de la papa, especialmente en Corrientes (38,6%), Santiago del Estero (34,4%) y Santa Fe (32,2%).

Cuánto representa el changuito sobre los salarios

Aunque la Patagonia concentra los valores más elevados, el informe señaló que el impacto de la compra mensual sobre los ingresos familiares varía según la provincia.

Esto se debe, en parte, a las diferencias salariales entre las regiones. En Neuquén, por ejemplo, el costo del changuito representó el 13,6% de dos salarios promedio del sector privado registrado, mientras que en Santa Cruz alcanzó el 15,5% y en Chubut, el 18,2%.

La situación fue distinta en el norte del país. En Santiago del Estero, la canasta equivalió al 39,4% de dos salarios promedio, mientras que en Tucumán representó el 39,1% y en Misiones, el 37,7%.

Al tomar como referencia dos salarios del sector de comercio minorista, la proporción fue todavía mayor. Santiago del Estero encabezó el listado con un 44,2%, seguida por La Rioja con un 42,7% y Catamarca con un 42,5%.

De esta manera, el relevamiento mostró que las provincias donde llenar el changuito resulta más caro no necesariamente son aquellas donde las familias deben destinar una mayor proporción de sus ingresos para afrontar la compra mensual. (TN)