La suba del riesgo país volvió a plantear la discusión sobre cómo conseguirá el Gobierno los dólares necesarios para afrontar los vencimientos de deuda de 2027.

El indicador —que refleja la sobre tasa que podría requerir financiar a la Argentina en comparación con los bonos del Tesoro norteamericano— pasó de alrededor de 400 puntos básicos en julio a superar los 900 en noviembre.

La suba encarece el acceso al crédito y compromete una de las herramientas previstas por el ministro de Economía, Luis Caputo, para financiar los compromisos del próximo año.

Aunque inicialmente funcionarios señalaron al contexto internacional como el responsable del aumento del indicador, en sus declaraciones más recientes el propio Caputo pasó el foco a la incertidumbre local.

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El ministro sostuvo que “el riesgo país sube por el temor a que no esté Milei”, mientras que el propio Presidente vinculó la desconfianza del mercado con la posibilidad de un regreso del kirchnerismo: “Hasta que la Argentina no deje atrás a ‘Orcolandia’, va a seguir”, lanzó.

Las dudas sobre una eventual inestabilidad política trasladada a lo económico aparecen como un condicionamiento para la confianza del mercado durante el año electoral.

El Gobierno calculó que durante 2027 deberá afrontar vencimientos de deuda por alrededor de US$24.900 millones, de los cuales US$ 15.700 millones corresponden a capital y US$9.200 millones a intereses.

Según el programa presentado por Economía en julio, los intereses se cubrirán con superávit fiscal, mientras que para refinanciar el capital se prevén distintas fuentes. Entre ellas figuran US$ 6.000 millones en emisiones de bonos en dólares en el mercado local durante 2026 y otros US$5.000 millones en 2027, compras de divisas al Banco Central, desembolsos de organismos internacionales y privatizaciones. Sin embargo, en agosto se interrumpieron las colocaciones del bono AO29, cuando faltaban US$800 millones para completar las emisiones previstas para este año.

Para algunos, la decisión refleja el aumento de la incertidumbre y la resistencia a aceptar tasas de interés más elevadas. En noviembre, el rendimiento del AO29 superó el 15% anual en el mercado secundario, un costo superior al de las colocaciones anteriores.

El principal problema es que el programa prevé utilizar nuevamente ese mecanismo durante el año electoral y la dificultad para conseguir financiamiento mediante bonos también aumenta la presión sobre las otras fuentes previstas, como las compras de dólares y los desembolsos de organismos internacionales.

El cambio de las condiciones financieras modificó las estimaciones sobre los dólares que necesitará conseguir el Gobierno. En octubre, Marina Dal Poggetto calculó que las necesidades de divisas del Tesoro y el Banco Central hasta fines de 2027 habían aumentado de US$ 9.300 millones a US$ 23.300 millones.

La diferencia responde a tres consideraciones: que el Tesoro podría comenzar 2027 sin los US$3.700 millones que el programa proyectaba conservar como saldo disponible al cierre de 2026, que las tasas dificultarían nuevas colocaciones de bonos y que existen diferencias entre el financiamiento de organismos y acuerdos bilaterales contemplado inicialmente y el incluido en el Presupuesto.

Para el mercado, la posibilidad de refinanciar los compromisos de 2027 dependerá, en parte, de cómo evolucione el riesgo país en los próximos meses.

El economista Roberto Cachanosky advirtió que “la suba del riesgo país está complicando seriamente la capacidad del gobierno para acceder al mercado voluntario de deuda”. También señaló que, a medida que se acerquen las elecciones, una mayor incertidumbre política y económica podría dificultar más el nivel de rollover.

Si el riesgo país continúa en estos niveles, las colocaciones de bonos podrían seguir limitadas y el Gobierno tendría que recurrir a otras fuentes de financiamiento. El programa contempla también compras de dólares al Banco Central por US$4.900 millones durante 2027, además de desembolsos de organismos internacionales y privatizaciones.

A los vencimientos de deuda se suma otro desafío para Milei y Caputo: la demanda de dólares de los ahorristas durante el año electoral, que, según estimaciones de algunos analistas, podría superar los US$20.000 millones. En ese escenario, el apoyo financiero de Estados Unidos podría permitir que el Gobierno tenga parte de los dólares que necesita, además de fortalecer la confianza del mercado. (NA)